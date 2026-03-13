Ключевые моменты:
- На Привозе овощи для борща стоят от 25 до 50 грн за килограмм, а зелень продают от 10 грн за пучок;
- Первые весенние ягоды уже появились: клубника стоит примерно 180–300 грн за кг;
- Говядина на рынке продаётся примерно по 250–270 грн за кг, свинина — от 200 до 300 грн в зависимости от части туши;
- Десяток яиц на Привозе стоит 55–100 грн, брынза — 200–270 грн за кг, домашний творог — 100–200 грн.
Журналистка «Одесской жизни» побывала на Привозе, прошлась по торговым рядам и поговорила с продавцами — у прилавков с зеленью, мясом, рыбой и молочными продуктами.
В тексте — цены, которые можно увидеть на прилавках и услышать от самих торговцев: сколько просят за овощи для борща, почём мясо, рыба, яйца и сыр. Именно такие разговоры на рынке и показывают, сколько сегодня в Одессе стоит обычная продуктовая корзина.
Зелёный борщ в марте — с мясом или без него?
Привоз, март, солнце уже греет, люди улыбаются. Две подруги стоят у прилавка с зеленью, одна держит пакет со щавелем и укропом.
— Слушай, Оля, я сегодня хочу зелёный борщ сварить, — говорит первая, нюхая пучок щавеля. — Весна же, душа просит чего-нибудь свежего!
— Зелёный борщ? Хорошо. А мясо где будешь брать?
— Да зачем мясо? Зелёный же! Лёгкий, весенний!
— Какой же это борщ без мяса? Это уже не борщ, а какой-то суп! Борщ — это мясо, кость, навар! Без этого — просто зелёная вода с кислинкой! Борщ без мяса — это как Одесса без моря. Есть, но не то. Хоть курочку или свининку небольшую — для души!
— Да ну тебя! Это же зелёный, постный, весенний! Мясо потом, когда уже потеплеет.
Продавщица:
— Девочки, берите и то и другое. Сварите без мяса — скажете, что легко. С мясом — скажете, что вкусно. А я вам ещё укропа сверху добавлю — чтобы весной пахло!
Подруги смеются, берут щавель, укроп и ещё немного лука.
— Ладно, — говорит первая. — Сварим сначала без мяса. А если не то — завтра мясной доварим.
— Вот видишь. Борщ с мясом — всегда лучше.
Они уходят, смеясь, а продавщица кричит вслед:
— Приходите завтра! Говорят, мясо уже по весне дешевле будет!
А что же там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель ― 30–45 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 45–100 грн;
- огурцы — 45–100 грн;
- сладкий перец — 65–100 грн;
- баклажаны — 30–100 грн;
- капуста ― 25–100 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград ― 50–100 грн;
- хурма ― 90–180 грн;
- апельсины ― 50–110 грн;
- мандарины ― 35–110 грн;
- клубника ― 180–300 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 55–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- творог — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250–270 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- рёбра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200–260 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- рёбра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–260 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–270 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Фото автора