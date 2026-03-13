Ключевые моменты:

На Привозе овощи для борща стоят от 25 до 50 грн за килограмм, а зелень продают от 10 грн за пучок;

Первые весенние ягоды уже появились: клубника стоит примерно 180–300 грн за кг;

Говядина на рынке продаётся примерно по 250–270 грн за кг, свинина — от 200 до 300 грн в зависимости от части туши;

Десяток яиц на Привозе стоит 55–100 грн, брынза — 200–270 грн за кг, домашний творог — 100–200 грн.

Журналистка «Одесской жизни» побывала на Привозе, прошлась по торговым рядам и поговорила с продавцами — у прилавков с зеленью, мясом, рыбой и молочными продуктами.

В тексте — цены, которые можно увидеть на прилавках и услышать от самих торговцев: сколько просят за овощи для борща, почём мясо, рыба, яйца и сыр. Именно такие разговоры на рынке и показывают, сколько сегодня в Одессе стоит обычная продуктовая корзина.

Зелёный борщ в марте — с мясом или без него?

Привоз, март, солнце уже греет, люди улыбаются. Две подруги стоят у прилавка с зеленью, одна держит пакет со щавелем и укропом.

— Слушай, Оля, я сегодня хочу зелёный борщ сварить, — говорит первая, нюхая пучок щавеля. — Весна же, душа просит чего-нибудь свежего!

— Зелёный борщ? Хорошо. А мясо где будешь брать?

— Да зачем мясо? Зелёный же! Лёгкий, весенний!

— Какой же это борщ без мяса? Это уже не борщ, а какой-то суп! Борщ — это мясо, кость, навар! Без этого — просто зелёная вода с кислинкой! Борщ без мяса — это как Одесса без моря. Есть, но не то. Хоть курочку или свининку небольшую — для души!

— Да ну тебя! Это же зелёный, постный, весенний! Мясо потом, когда уже потеплеет.

Продавщица:

— Девочки, берите и то и другое. Сварите без мяса — скажете, что легко. С мясом — скажете, что вкусно. А я вам ещё укропа сверху добавлю — чтобы весной пахло!

Подруги смеются, берут щавель, укроп и ещё немного лука.

— Ладно, — говорит первая. — Сварим сначала без мяса. А если не то — завтра мясной доварим.

— Вот видишь. Борщ с мясом — всегда лучше.

Они уходят, смеясь, а продавщица кричит вслед:

— Приходите завтра! Говорят, мясо уже по весне дешевле будет!

А что же там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель ― 30–45 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 45–100 грн;

огурцы — 45–100 грн;

сладкий перец — 65–100 грн;

баклажаны — 30–100 грн;

капуста ― 25–100 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград ― 50–100 грн;

хурма ― 90–180 грн;

апельсины ― 50–110 грн;

мандарины ― 35–110 грн;

клубника ― 180–300 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза

яйца (десяток) — 55–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

творог — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250–270 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

рёбра — 130–180 грн;

антрекот — 180–250 грн.

Свинина:

задняя часть — 200–260 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

рёбра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–260 грн;

сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120–270 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

