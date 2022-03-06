Авторская колонка Таи Найденко: война и языковой вопрос

И по языковому вопросу. У меня есть несколько дружеских советов для тех, кто поднимает сейчас эту возню в публичном пространстве. Для тех, кто демонстративно разжигает довольно вторичные разногласия. Кто отвлекает людей, которые заняты делом: делом спасения себя, близких, беженцев, делом помощи, делом обороны страны.

Займитесь делом и вы, кричащие про «всех русскоязычных – в предатели!». Вас немного, вас будет нетрудно занять.

Вы можете сейчас съездить в Херсон, в Мариуполь, в Харьков, во все атакованные украинские города и собрать данные о том, сколько среди пострадавших и раненых – русско- и украиноязычных.

Вы можете там же собрать данные по убитым и по сидящим в подвалах без еды и воды. Мертвые уже не ответят, но вы можете опросить родных – на каком языке они кричали «Мама!» перед тем, как их сердца остановились. Не стесняйтесь, это ведь так жизненно важно для вас!

Вы можете наладить также сбор данных по беженцам: сколько русско- и украиноязычных наших матерей, детей и младенцев покинули Украину. Можете потребовать, чтобы выпускали из Украины только русскоязычных беженцев с детьми. Или только украиноязычных… Мне трудно представить, как повернет ваша логика в этом вопросе.

Моя же логика напоминает: фраза, ставшая лозунгом украинского сопротивления свихнувшемуся «брату» – «РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ Н…УЙ!» – была сказана по-русски.

Украинцами. Русскому врагу. По-русски.

Не знаю, каких еще нужно доказательств – вам, миру, России – чтобы стало очевидно: наши языковые разногласия – это наши внутренние семейные проблемы, мелкие и зачастую шумно-смешные, как итальянские скандалы. Они будут решены между собой украинцами, как только от нас от*ебутся заботливые соседи.

А русский язык – это оружие. Отличное, хорошо известное в мире, крайне действенное оружие. Сейчас оно выпало из рук врага. И мы можем поступить, как суеверные дикари: вызвать шамана, чтобы он навеки проклял оружие и закопал его на священной горе, выложив камнями слово «ТАБУ».

Или мы можем воспользоваться им. Отобрать точно так же, как мы отбираем сейчас у них танки, снаряжение и все остальное.

Все будет – Украина!

Какой она будет – решать нам.

Но не сейчас же, ребят!