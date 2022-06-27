Как выучить украинский язык легко и быстро?

В качестве поддержки Украины в это непростое время и защиты своего культурного наследия от российских агрессоров, многие русскоязычные украинцы стали переходить на украинский в общении в быту. Если вы также решили поддержать эту идею и давно мечтаете грамотно общаться на украинском языке, эта статья для вас. «Одесская жизнь» делится подборкой полезных мобильных приложений и бесплатных онлайн-курсов, которые помогут выучить наш государственный язык легко и быстро.

Мобильные приложения

Mova

Приложение создано при инициативе образовательного проекта «Мова – ДНК нації» для совершенствования знаний украинского языка. Поможет вспомнить основные правила правописания и узнать новые фразеологизмы и синонимы. Также есть сайт ukr-mova.in.ua.

«ЙОЙ»

Изначально приложение разработали для детей, которые обучаются в школах на языках национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, однако оно будет полезным и для взрослых. В игровой форме оно научит украинскому через моделирование различных жизненных ситуаций.

«Р.І.Д.»

Приложение помогает улучшить и углубиться в знания украинского слова, культуры, истории на территории страны и за ее пределами. Проект предлагает каждому желающему обогатить свой словарный запас колоритными украинскими фразеологизмами и устойчивыми выражениями.

«Слова зі слова»

Интерактивная игра в виде языкового тренажера, в котором нужно из одного слова составить другое на украинском языке. Старательная работа позволяет участникам игры накапливать баллы и использовать их для дальнейшего роста.

«Учим и играем. Украинский язык»

Это увлекательная и развивающая игра, мобильный репетитор для самостоятельного изучения лексики и фонетики начального уровня украинского языка. Список слов специально подобран из различных тем, используемых в повседневной жизни.

Бесплатные онлайн-курсы

«Офіційний сайт української мови»

Ресурс ukrainskamova.com создан для изучения украинского языка с «нуля». Здесь можно найти школьные учебники для всех классов, правила украинского языка, а также словарь синонимов, интересные пояснительные видео.

«Є-мова»

Проект emova.language-ua.online ориентирован на русскоязычных украинцев. Для каждого занятия есть практические упражнения, небольшие видео и тексты с разъяснениями. Это поможет использовать украинский язык в разных жизненных ситуациях и сферах общения.

«Єдині»

Просветительский проект запустили еще в апреле для тех, кто принял решение начать общаться на украинском языке и нуждается в ежедневной практике и поддержке единомышленников. Курс рассчитан на 28 дней. Чтобы начать обучение, необходимо пройти регистрацию.

Learning passport

Бесплатные онлайн-курсы родного языка на образовательной платформе «Юнисеф». Здесь расскажут дошкольникам и учащимся начальной школы, как избегать ошибок, говоря по-украински.

«Слово на нОво»

На странице в «Фейсбуке» языковые специалисты публикуют лекции, обсуждения, полезные материалы, книги и рассуждения, которые помогут в изучении государственного языка.

«Українська для українців»

Бесплатные уроки украинского языка для всех желающих – детей и взрослых. Уроки проходят ежедневно с понедельника по четверг, начало в 16:00. Ссылка на сайт: pipllyceum.com

«Відкриті курси УКУ»

Украинский католический университет (УКУ) также предлагает желающим посетить онлайн-уроки по изучению родного языка. Ссылка на сайт: open.ucu.edu.ua

«Ламай систему – говори українською»

Бесплатные курсы украинского языка на канале в «Ютубе». Основная цель – повышение общего уровня владения государственным языком проживающими в районах, где сужена сфера употребления украинского языка.

«Національна платформа з вивчення української мови»

Национальная платформа по изучению украинского языка Министерства культуры и информационной политики Украины собрала в одном месте эффективные онлайн- и офлайн-ресурсы, а также мобильные приложения по изучению украинского языка с «нуля».

«Українська за 27 уроків»

Образовательная платформа Prometheus запустила курсы украинского языка, чтобы помочь украинцам преодолеть языковые барьеры и решиться говорить по-украински.

Busuu

Языковые курсы, разработанные экспертами-лингвистами для украинцев. Цель обучения – расширить возможности общения. Ссылка на сайт: busuu.com

Как заговорить на украинском языке?

А вот что советует языковой омбудсмен Тарас Кремень:

пытайтесь общаться на украинском языке в быту – с родными, друзьями и даже с незнакомцами;

– с родными, друзьями и даже с незнакомцами; окружите себя украинским повсюду – читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку;

– читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку; чаще общайтесь с носителями украинского языка , чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читайте истории людей, которым это уже удалось;

, чтобы изучать новые слова и практиковать произношение, читайте истории людей, которым это уже удалось; всегда говорите по-украински в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке;

в магазине, такси, кафе, требуя соблюдения вашего права на получение информации и услуг на государственном языке; переведите на украинский язык все электронные ресурсы и программы , пишите на украинском в соцсетях;

, пишите на украинском в соцсетях; пользуйтесь украиноязычными версиями сайтов , ищите на украинском в поисковых системах;

, ищите на украинском в поисковых системах; заведите блокнот для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых изречений;

для новых интересных слов, фразеологизмов, крылатых изречений; будьте настойчивыми и не бойтесь ошибаться.

Подготовила Анастасия Епурь

Фото: 2day.kh.ua, nakipelo.ua