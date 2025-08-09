Одесские пенсионеры отреагировали на “билетную револючию” недорбрыми шутками

Давайте-ка проанализируем недавнюю «революцию» в продаже железнодорожных билетов. Если «навскидку», то она — типичное свидетельство недопонимания ситуации и непродуманности последствий изменений, принятых уважаемым руководством украинских железных дорог.

Почему уважаемым, в таком случае? А потому что оперативно услышало критику, оперативно включило «соображалку», оперативно признало ошибку и оперативно, хоть пока и частично, изменило свое волюнтаристское решение. Напомню, импортное слово «волюнтаризм» означает «принятие произвольных решений вопреки объективным условиям и обстоятельствам».

Итак, о чем шла речь и что изменилось. Речь шла об ИМИТАЦИИ борьбы со спекуляцией железнодорожными билетами. Ни для кого не секрет, что эта мафия работает очень давно и очень успешно. На самые популярные рейсы билеты в кассах «вдруг» резко заканчиваются, но расстраиваться не стоит: возле касс круглосуточно трутся типчики, у которых «чисто случайно» есть билеты в нужном количестве.

Судя по их цене, эти граждане из всей школьной программы по арифметике запомнили только один урок — там, где учили умножать на два.

Вместо того, чтобы огнем и мечом искоренить эту мерзость ещё лет 20 назад и забыть о ней, как о позорном штрихе в жизни страны, нынешние труженники рельсов и шпал придумали гениальную (хотя, если от души, то, уж простите — генитальную) идею насчет поездов пяти самых популярных в стране маршрутов.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци. Я полюбопытствовал у пожилой соседки, собиравшейся в Киев в гости к дочке: «А вы сможете верифицировать аккаунт в приложении «Дия?»

Соседка хоть и в годах, но всё же типичная одесситка, за словом в карман не лезет. Она тут же поинтересовалась, что я такое интересное курил. Я не в обиде, понимаю, что такой же ответ услышал бы от десятков, а то и сотен тысяч сограждан, не очень молодых и не очень состоятельных финансово.

Сейчас у них старенькие кнопочные мобилки: у кого-то потому что пенсия с гулькин этот самый не позволяет купить современный гаджет — смартфон, а кто-то просто считает, что «гад же ты» — это не обобщенное название цифровой техники, а обращение к человеку, который жить мешает.

Такому человеку, чтобы вступить с кем-то в связь, вполне достаточно простенькой старенькой «трубы». Но вот что, пошевелив своими явно не верхними полушариями, сообщила «Укрзалізниця» на своїй сторінці в Телеграм-каналі: «Продовжуємо використовувати всі способи, щоб зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків».

Имитация борьбы со спекуляцией билетами на поезда

Фактически это свелось к бюрократическому афоризму «Наказать невиновных, наградить непричастных». То есть наказали кого? Правильно — небогатых пенсионеров. Я и для интереса, и по долгу журналистской службы не раз и не два изучал и анализировал Конституцию Украины, но по причине скудоумия, вероятно, пропустил там параграф, что КАЖДЫЙ гражданин нашей державы ОБЯЗАН купить себе смартфон и поставить приложение «ДИЯ».

Но, решило железнодорожное «начХальство», «квитки на визначені поїзди можна буде придбати лише онлайн — через мобільний застосунок або на сайті «Укрзалізниці» з обов’язковою ідентифікацією (підтвердження особи) через «Дія.Підпис».

Народ , что вполне естественно, начал высказывать недовольство, и УЗ включила в работу уже нужные, а не нижние полушария: поезда на Киев из Одессы и Львова убрали из «черного списка». По трем оставшимся без «амнистии» поездам для пассажиров, не дружащим с верификацией, открыли в Чопе, Ужгороде, Одессе, Львове и Киеве специальные кассы. Типа «для тех, кто в бронепоезде». Проект этот смартфонный назвали пилотным, и хочется надеяться, что «первый пилот» УЗ выберет единственно правильное направление.

А теперь — об имитации борьбы со спекуляцией. Начну с леденящего душу примера эпохи прихода к власти идеолога путинизма — Гитлера. Германия дышала на ладан после проигрыша в Первой мировой войне, экономика была в крутом пике. Их пассажирские перевозки железными дорогами были убыточными: большинство немцев ездили «зайцами», не платя за проезд.

И вот однажды, где-то между двумя полустанками, отряд боевиков из СС остановил какой-то поезд, проверили билеты. А потом безбилетников вывели за откос и расстреляли… Молва — штука скоростная: начиная уже со следующего дня штат контролеров на железной дороге можно было сокращать: НИ ОДНОГО «ЗАЙЦА»!

А сейчас немедленно процитирую Федю из памятной «Операции Ы», когда Шурик решил надрать ему задницу розгами: «Шурик, это же не наши методы!» Да, боже упаси: расстрелы — это не наши методы, я к ним не призываю!!! Но какие же НАШИ методы!?

Похоже, они формулируются довольно меткой, увы, самОй нашей жизнью порожденной «шуткой» о наших правоохранителях, в которой, конечно же, есть доля шутки: «Некогда нам с коррупцией бороться, сами не успеваем взятки брать!»

Погуглив, можно, наверное, найти запись номера, которій был когда-то на советской эстраде: «Борьба нанайских мальчиков». Нанайцы — это один из малочисленных народов Дальнего Востока.

И вот на сцене идет яростная борьба двух нанайцев (в костюмах типа чукчи): то один другого на лопатки ложит, то другой верх берет. А в итоге оказывается, что это один артист в специальном «двухголовом» костюме имитирует яростную борьбу, борясь сам с собой! Вам это ничего не напоминает?

Коррупционеры помогают россиянам

Уже который год идет у нас война с «гитлеренышем», путиным то биш, война не на жизнь, а на смерть. Казалось бы, не грех во главе угла поставить лозунг времен Второй мировой — «Всё для фронта, всё для победы!» Так, блин горелый, воруют же и у фронта, и у победы в таких масштабах — просто ужасающих! Билетные махинации на этом фоне — детский лепет!

Что творит, к примеру, таможня, своими мародерскими «гешефтами» давая «добро» на ограбление Украины в государственном масштабе?! Будем объективны: за годы полномасштабной войны в стране выросла гласность по теме «врагов народа» (имею полное право применить этот термин, пусть и сталинский, к хапугам). Ну и выросло количество уголовных дел.

«Преступность в стране определяется не наличием или отсутствием преступников, а способностью государства с ними бороться», — сказал киношный герой Владимира Высоцкого капитан Жеглов. А как оценить эту «способность»? А вот вам квинтессенция материала «Игра не стоит свеч…» с сайта «Экономическая правда» от 31 июля сего года.

«Ежегодно от нелегального рынка подакцизных товаров Украина теряет 25 млрд грн, а борьба с теневым рынком приносит лишь 25 млн грн.» Вот вам и нанайские мальчики… Подакцизные — это курево и выпивка. Сейчас кучу уродов закрыли: еще и на закупке ДРОНОВ жирели со страшной силой…

Что- что вы сказали, читатель!? Расстреливать!? Ну что вы, что вы, что вы…

P.S. Поставил точку, залез для «перекура» на один их херсонских сайтов в Телеграме. Читаю: «На Херсонщине сообщили о подозрении нескольким должностным лицам и предпринимателям, которые разворовали почти 36 млн. грн. бюджетных средств. Схемы злоупотреблений касались завышения стоимости строительных работ, фиктивных выплат… Среди фигурантов — директора частных фирм, чиновники местного самоуправления…»

Отлично! Сейчас года три (не больше!) будет идти следствие и накажут… дворника. Уж и не знаю, а может прав тот читатель, который в конце этого материала мнение высказал? Не знаю, не знаю…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса