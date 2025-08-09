Ключевые моменты:

Село Виноградовка основано в 1830 году болгарскими переселенцами из Чумлекёя;

Это село известно виноградарством, земледелием и крупными фермерскими хозяйствами, а также имеет развитую инфраструктуру: лицей, детсад, амбулаторию, Дом культуры;

Виноградовка сохраняет болгарские праздники, язык и кулинарные традиции;

Почти в каждой семье есть защитники на фронте, громада помогает военным и переселенцам;

В селе есть уникальный этнографический музей с свадебными платьями, старинной одеждой и ремесленными инструментами;

Свято-Николаевский храм 1864 года – одна из главных святынь села.

Справка «ОЖ»: история Виноградовки

Виноградовка была основана в 1830 году болгарскими переселенцами из села Чумлекёй в Болгарии – сейчас это городок Ботево. 90 семей почти одновременно переехали в Буджакские степи и основали колонию, которую назвали Чумлекёй.

Чумлекёй с тюркского переводится как «поселение гончаров».

До 1848 года Чумлекёй принадлежал к Буджакскому округу Бессарабской губернии. Затем вошел в состав Ивановско-Болгарской волости Бессарабской губернии. В 1945 году Чумлекёй был переименован в Виноградовку. Сейчас это Виноградовский старостат Тарутинской общины.

Что свойственно виноградовцам?

У виноградовцев любовь к работе на земле, к виноградникам – в крови, а еще им свойственны предприимчивость и привычка полагаться только на себя. Наверное, поэтому именно здесь находятся сразу четыре самых мощных фермерских хозяйства на Тарутинщине – «Кристалл», «Світоч», «АС Попаз» и «Динамит», специализирующиеся на виноградарстве, растениеводстве, животноводстве.

Виноградовка – современное село с развитой инфраструктурой. Тут есть супермаркет, магазины, кафе, оборудованная амбулатория, лицей и детсад, Дом культуры, культурно-просветительский центр.

Заглянула я сначала в супермаркет «Магнит», который на собственные средства построила семья Чиканчи. Это единственный сельский маркет в громаде, работающий по принципу самообслуживания.

– Мы открыли маркет пять лет назад. Вложили в него все деньги, что были. Здесь два помещения: в большом – продовольственные товары, в меньшем – бытовые товары и стройматериалы. Стараемся, постоянно расширяем ассортимент. Хотя сейчас во время войны малый бизнес переживает тяжелые времена, все дорожает, люди едва сводят концы с концами. А нам приходится отпускать товары «в долг», мы же все знаем друг друга и понимаем сложное положение людей, – рассказывает владелица Алла Чиканчи. – Работаем небольшим коллективом: моя мать Мария Бузаджи, Наталья Апостолова и Олеся Трифонова. Мы находимся у трассы, так что к нам по дороге заезжают жители соседних сел Яровое, Вольное, Ровное, Лужанка. До войны мы открывали здесь и летнее кафе, но сейчас очень тяжелые времена, многие наши односельчане на войне, так что устраивать в центре села посиделки совсем неуместно.

Чтобы было лучше, чем у соседей

Далее прогулялась до бювета, где утолила жажду вкусной водой. Кстати, это единственный сельский бювет на Тарутинщине, установленный два года назад, на три тысячи декалитров фильтрованной воды. Для села – это роскошь. Даже в Бессарабском нет такого бювета. Затем прошлась по парку, построенному и открытому на средства местных спонсоров в прошлом году.

По дороге встретила работниц по благоустройству Виноградовского старостата Надежду и Александру Миштиган (девушки не сестры, а невестки – замужем за братьями Миштиган). Ежедневно Надежда и Александра наводят порядок в селе. Вместе с ними работают электрик-водитель Николай Чиканчи и работник Иван Апостолов. Но не только благодаря их труду село такое ухоженное. Сами жители очень любят наводить порядок. Это еще одна особенность болгарского села: каждая хозяйка здесь с утра подметает улицу у двора, поливает цветы, наводит порядок на клумбах – «чтобы было лучше, чем у соседей».

Своего врача нет, но приезжает бригада медиков

Когда-то в селе была больница, сейчас только амбулатория, которой уже более двадцати лет руководит медсестра общей практики семейной медицины Галина Желяскова. В этом году в амбулатории сделан ремонт. Кабинеты оборудованы компьютерами, медицинской техникой, есть и аптечный пункт. Также у амбулатории есть автомобиль.

За порядком здесь следит младшая медсестра Лариса Чапир.

– Конечно, хотелось бы, чтобы был врач, но сейчас врачи неохотно едут в село. Однако каждую неделю приезжает бригада врачей из Бессарабского центра первичной медицины. Люди уже привыкли, поэтому ездят в Бессарабское только в экстренных случаях, а так медицинские услуги получают на месте – проходят осмотр, сдают анализы, получают рекомендации. К нашей амбулатории приезжают пациенты и из соседних Ровного, Ярового, Вольного, и наше заведение считается одним из лучших в Тарутинской громаде, – похвасталась Лариса Стоянова, медсестра общей практики семейной медицины.

В муштуве замешивали тесто, а на келибах делали шапки

В национальном просветительском культурном центре работает этнографический музей. В нем представлены уникальные экспонаты, которые много лет собирают энтузиасты.

Экскурсию по четырем музейным комнатам провела Татьяна Туригина, работница Виноградовского Дома культуры. Начала с макета «Бабината къщичка», на котором детально воссоздан двор бабушкиного дома.

Во второй комнате собраны разные формы келибов – деревянные формы в виде головы, по которым в старину делали шапки. Здесь же есть келибы для обуви, станки для обработки шерсти – дърак, кюби – горшки для засолки овощей, гривны – браслеты, муштува – деревянное корыто, в котором замешивали тесто на хлеб, царвули – постолы для пастухов, самодельные одеяла, полотенца и еще много интересного. В последнем зале представлена старинная одежда – платья, платки, фартуки, без которых раньше не ходила ни одна болгарская хозяйка. Привлекли внимание свадебные платья – их здесь больше двадцати. Самое старое – 1938 года.

– Мы сохраняем традиции предков, празднуем народные праздники – Трифон Зарезан, Георгиев день, Бабиндень, Коляду. Виноградовские дети говорят по-болгарски, в лицее преподают болгарский язык как предмет. В Доме культуры есть вокальный коллектив «Георгина», в репертуаре которого много болгарских народных песен, а еще две группы детского танцевального коллектива «Непоседы», исполняющие и современные, и народные болгарские танцы, – рассказывает Инна Куруч, руководительница Дома культуры. – Виноградовцы очень гостеприимные. На какой двор ни зайдете – без угощения вас не отпустят. А готовят наши хозяйки очень вкусно, особенно национальные блюда.

Почти в каждой семье – свой защитник на фронте

Заглянула я и в здание Виноградовского старостата, где встретилась с Марией Желясковой, главным специалистом отдела соцзащиты общины, и Марией Андрешковой, делопроизводителем. Обе женщины работают в местном самоуправлении более пятнадцати лет.

– Виноградовка сейчас не та, что была до войны. Уменьшилось население – многие уехали за границу, упала рождаемость. А самое страшное, что мы похоронили своего военного Игоря Попаза, погибшего на войне. Есть и пропавшие без вести. Сейчас уже 44 человека имеют статус участника боевых действий. Почти у каждого кто-то на фронте. Живут у нас десять переселенцев из Бахмута, Донецка, Авдеевки, они быстро стали своими, – рассказывает Мария Желяскова. – Военные, их семьи, переселенцы, одинокие старики и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, получают разную помощь от громады, благотворительных фондов. На зиму обеспечиваем дровами, фермеры много помогают – мукой, маслом, зерном. Что выращивают – то и дают. А вообще люди работают, занимаются своим хозяйством и мечтают об одном – о мире.

О главном храме села

В 1864 году на средства жителей в селе Чумлекёй завершилось строительство православного Свято-Николаевского храма.

Это один из немногих храмов, который удалось сохранить от разрушений в советские времена. Хотя церковь пережила несколько реконструкций, главное здание осталось в первоначальном виде.

