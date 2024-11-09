Большой секрет дешевых сигарет с одесского Привоза

Сигареты, сигареты…

…сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты, сигареты…

Подсчитали, читатели, сколько раз я написал слово «сигареты»? Помогу: 17 раз. Тем, кто уже поставил мне диагноз – «шиза», скажу, что это не так. Просто именно столько раз – 17 – я ровно за 1 час (специально засек время) услышал предложение купить «левые», т.е. безакцизные сигареты, расхаживая по крупнейшему базару Одессы.

Для чистоты эксперимента (а это был именно эксперимент), я не проходил одни и те же ряды, т.е. предложения звучали от разных торгашей. Для чего я столько раз повторил это слово? А когда-то это сработало, и хочется, чтобы еще разок такой аномальный повтор принес пользу.

Адвокат Плевако

Когда – когда-то? Дело было еще в конце 19-го века. Жил-был тогда в россии знаменитый адвокат Федор Плевако. Великолепный защитник, его речи на судебные заседания люди ходили слушать просто для удовольствия.

И вот довелось ему как-то защищать сельчанина горбатого, который соседа зарубил. Не по-пьяни зарубил: тот много лет ежедневно дразнил горбатого, обзывал, унижал. И вот в один прекрасный день терпение закончилось, и горбатый «тюкнул» соседа топором по черепу.

Светило ему лет 10 каторги от суда присяжных. И вот Плевако начал свою речь с обращения: «Господа присяжные заседатели!» Те приготовились слушать. Он повторил: «Господа присяжные заседатели!» Те продемонстрировали полнейшее внимание. Он повторил: «Господа присяжные заседатели!» Те переглянулись.

Он повторил эту фразу еще раз. И еще . И еще. И еще… Через три минуты таких непрерывных повторов господа присяжные заседатели уже устали раздраженно переглядываться и потребовали от полицейского или вывести из зала вконец спятившего адвоката, или вызвать карету скорой помощи со специалистом по психическим расстройствам.

Тогда Федор Плевако, спрятав часы в жилетный карман, сказал: «Господа присяжные заседатели! Я всего лишь в течение трех минут уважительно называл вас вашим высоким почетным званием, но это довело вас до белого каления. Так как же можно не понять причину гнева моего подзащитного, которого сосед много лет дразнил, унижал, оскорблял?!»

Итог? Господа присяжные заседатели единогласно вынесли вердикт: освободить подзащитного адвоката Плевако в зале суда!

Сколько денег в тени

А теперь о том, в расчете на кого я 17 раз повторил громко до неприличия звучащий на базаре призыв купить «левые» сигареты, т.е. фактически помочь «спионерить» из бюджета истекающей кровью страны огромные деньги.

Пусть услышит хотя бы Данил Гетманцев – глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики. 18 сентября на сайте «Обозреватель» вышло насколько содержательное, настолько и шокирующее интервью с ним под названием «Украина может увеличить госбюджет на сотни миллиардов гривен без повышения налогов: Гетманцев о перспективах детенизации».

Итак, речь идет о детенизации украинской экономики. Это могло бы принести в бюджет дополнительно ежегодно порядка 500 МИЛЛИАРДОВ(!) гривен, что, к примеру, могло бы полностью покрыть наш дефицит оборонного бюджета-2024.

По уровню тенизации экономики Украина среди мировых лидеров: целые отрасли не платят налоги, даже крупные компании скрывают свою реальную прибыль. И ошибается тот, кто полагает, что «теневой спрут» развился именно в годы войны.

По оценкам Минэкономики, до войны уровень теневой экономики у нас достиг 32%. А по уточнению Гетманцева, цифра доходила до 50%. С его слов, сложность с выявлением точного процента – в том, что державе всегда было удобней видеть заниженные показатели. А в войну «тень» вообще работает как буфер против кризисных явлений.

Что ж, на примере тех же безакцизных сигарет это легко объяснимо. Курево подорожало до европейских цен, что не по кошелькам большинству наших заядлых курильщиков. Из жизни ведь анекдот: «Папа, опять подорожали твои сигареты. Теперь ты будешь меньше курить? – Нет, доця, теперь ты будешь меньше кушать».

Дешевые сигареты дорого обходятся стране

Кризис? Массовые недовольства? Не исключено. Я прекрасно помню, как в жуткие 90-е у нас в Херсоне на базаре «бычки» продавали поллитровыми банками. Ходить и собирать не каждый решится, а так окурков купил, выпотрошил и крути себе «козьи ножки» – самокрутки из газеты.

Но сейчас не 90-е, и вовсе не «вдруг» на базаре появляются громче Кобзона орущие тетки: сигареты, сигареты недорого! Полицейский такой тетке не страшен, с ним у нее отношения, как в том одесском анекдоте: ты меня так хочешь, как я тебя боюсь. Он ведь представитель государства, а государству нашему еще сейчас для полного счастья не хватало «табачного бунта». Ну или «ликеро-водочного», ведь и в этой отрасли точно такая же «картина маслом».

И ведь действительно, и сигареты без акциза, и «огненная вода» стОят намного дешевле, чем обложенные налогом. Стоял я, наблюдал – люди на базаре и по несколько блоков покупают. А ночами нервно курят в подвалах во время воздушной тревоги и матерят орков, отбиться от которых сами же и мешают соучастием в воровстве.

Если подробней о «сигареты, сигареты, сигареты», то, уверил Гетманцев, к транснациональным компаниям на территории Украины налоговых претензий нет. Зато отечественные производители курева традиционно грешат продажей безакцизных изделий. Правоохранители и фискалы годами «не замечали» их гешефты. И вот с мая этого года наконец-то эта противоправная деятельность была прекращена. Молодцы! – похвалил нардеп налоговиков и БЭПовцев.

По большому счету, то интервью нардепа Гетманцева можно оценить как обнадеживающее. На классический вопрос «Что делать?» он выдал целый план: осовременивать законодательство, закрывая «дырки», используемые теневиками, ослабить налоговое давление на легальный бизнес, повышать добропорядочность госаппарата, усиливать органы, которые должны противодействовать теневой экономике.

Хотя при этом подчеркнул, что каждый из этих шагов, направленных на борьбу с «тенью», вызывает реальное сопротивление со стороны мощных и не бедных теневиков. Но мы, мол, не первооткрыватели на этом тернистом пути, есть примеры Румынии и Болгарии, которым 16 лет понадобилось, чтобы по специальной процедуре пройти этот путь уже после получения членства в Евросоюзе.

Тень побеждает

Уж не знаю, что будет через 16 лет, но через всего полтора месяца после первого на Интерфаксе вышло второе интервью Гетманцева – полнейший минор: «Табачные производители при попустительстве правоохранителей возобновили нелегальную работу после 3-месячной паузы». Как говорят в нашей стране «Плив, плив, а на березі всрався».

«К сожалению, реализовался наихудший сценарий: преступная деятельность производителей на западе страны возобновилась после 3-месячного простоя. Правоохранительная система не удержалась под давлением преступников», – написал он в телеграм-канале. И пояснил, что так называемые отечественные товаропроизводители при проведении обысков на производственных мощностях не дали провести экспертизы оборудования на предмет возможности изготовления на нем безакцизной продукции.

Кто-то не дал, а кто-то не настоял? «Ты меня так хочешь, как я тебя боюсь» – как в конце этой жульнической цепочки, так и, разумеется, в начале.

«Теперь все зависит от того, как общество и здоровая часть державы отреагируют на рецидив», – резюмировал Гетманцев. Что ж, как часть общества и здоровая, пусть и маленькая, часть державы, автор этих строк предлагает вот как отреагировать на рецидив. Следует вспомнить 100-летней давности термин «высшая мера социальной защиты».

А что, разве «общество и здоровая часть державы» не заслуживает защиты от врагов!? От внешнего врага страну мужественно защищают ВСУ. А страна просто обязана защитить их от подлых ударов в спину, наносимых грабящими бюджет ублюдками – и, в частности, от хозяев табачных фабрик до базарных торговок сигаретами и не замечающих все это силовиков. И карать их всех нужно по самой высшей мере!

Это фото автор сделал 26 октября на знаменитой одесской барахолке вблизи Староконного рынка. На этих сигаретах названия нет, одна такая «пачка» стоит 50 грн. Если верить продававшему, это Прилуки. Есть такой город в Черниговской области, там табачная фабрика.

На легально продаваемых у нас сигаретах на пачке помимо акцизной марки есть и наклейка «Курение убивает». Это верно, но воровской табачный бизнес в таких, как у нас, масштабах убивает намного быстрее. Он косит людей не так никотином, как свинцом.

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