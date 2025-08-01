квиток

Ключевые моменты:

  • «Укрзализныця» ввела обязательную верификацию через сервис «Дія.Підпис» при покупке билетов на три поезда;
  • Из предыдущего перечня убрали поезда №105/106 Одесса — Киев и №91/92 Львов — Киев;
  • Пассажиры с паспортами старого образца смогут купить билеты на эти поезда в ряде конкретных касс.

Как пояснили в пресс-службе компании, железнодорожники прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводят обязательную верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа. 

Ранее заявлялось, что эксперимент коснется пяти рейсов, но из предыдущего перечня пока убрали поезда №105/106 Одесса — Киев и №91/92 Львов — Киев.

Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы: 

  • №12 Львов — Одесса,
  • №29/30 Киев — Ужгород, 
  • №27/28 Киев — Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.

В то же время, чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, продажа билетов на эти поезда также доступна в ряде конкретных касс:

  • в Одессе (кассы №14 и №2);
  • в Чопе (касса №2);
  • в Ужгороде (касса №2);
  • во Львове (касса №1);
  • в Киеве (касса №21 и 22). 

В «Укрзализныци» отметили, что по результатам пилотного запуска будет принято решение о расширении такой практики на другие рейсы.

По теме: На лето в Одессу назначены дополнительные поезда с комфортными вагонами

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме