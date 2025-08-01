Ключевые моменты:

«Укрзализныця» ввела обязательную верификацию через сервис «Дія.Підпис» при покупке билетов на три поезда;

Из предыдущего перечня убрали поезда №105/106 Одесса — Киев и №91/92 Львов — Киев;

Пассажиры с паспортами старого образца смогут купить билеты на эти поезда в ряде конкретных касс.

Как пояснили в пресс-службе компании, железнодорожники прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводят обязательную верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа.

Ранее заявлялось, что эксперимент коснется пяти рейсов, но из предыдущего перечня пока убрали поезда №105/106 Одесса — Киев и №91/92 Львов — Киев.

Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на такие внутренние рейсы:

№12 Львов — Одесса,

№29/30 Киев — Ужгород,

№27/28 Киев — Чоп.

Чтобы приобрести или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзализныци.

В то же время, чтобы обеспечить доступ к этим билетам пассажирам, которые не имеют паспортов нового образца или возможности их обновить, продажа билетов на эти поезда также доступна в ряде конкретных касс:

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Киеве (касса №21 и 22).

В «Укрзализныци» отметили, что по результатам пилотного запуска будет принято решение о расширении такой практики на другие рейсы.

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