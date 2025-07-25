Ключевые моменты:

С 1 августа 2025 года Укрзализныця вводит обязательную верификацию личности через «Дія.Підпис» для покупки и возврата билетов на ряд популярных рейсов.

Приобретение билетов через кассы будет недоступно для маршрутов для пяти маршрутов.

Цель нововведения — борьба с перекупщиками и обеспечение справедливого доступа к билетам.

Приобретение билетов через кассы будет недоступно

С 1 августа 2025 года, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через Дія.Підпис, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В компании отмечают, что новые правила вводятся с целью уменьшения количества возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

На первом этапе внедрения изменений верификация коснется пяти популярных рейсов:

№105/106 Одесса — Киев;

№12 Львов — Одесса;

№91/92 Львов — Киев;

№29/30 Киев — Ужгород;

№27/28 Киев — Чоп.

Приобретение билетов на эти рейсы через кассы будет недоступно, подчеркнули в Укрзализныце.

Новые правила не распространяются на билеты для военнослужащих — они по-прежнему доступны через спецсервисы и приложение «Армия+».

Украинцы жалуются на сложности с приобретением билетов — причины

Каждое лето украинцы сталкиваются с трудностями при покупке билетов на популярные направления. В этом году спрос на поезда в июле-августе вырос в разы, «Укрзализныця» объяснила, почему так происходит:

Этим летом наблюдается аномальная нагрузка на популярные направления. Например, нагрузка на поеда в направлении Яремче и Буковеля достиг 460%.

Кроме туристов, ездит много организованных групп — с прифронтовых территорий, семьи ВПЛ, дети военных и героев.

Чтобы все могли путешествовать, компания увеличивает количество поездов: уже добавлено 8 новых рейсов на популярные направления, а «Интерсити» начали курсировать ночью. Более того, заказано еще 100 вагонов.

Однако ситуацию осложняют перекупы. Уже заблокировано 2800 аккаунтов, которые нарушали правила. На международные рейсы действует валидация через «Дію», и в ближайшее время ее могут ввести и на внутренние маршруты в пик сезона.

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Украинцев призывают покупать билеты онлайн

“Именно так реализуется 90% продаж» — объясняют железнодорожники.

В компании также призвали пользоваться сервисом «Автовыкуп», который автоматически покупает билеты с возвратов. Отмечается, что из 403 тысяч заявок 229 тысяч были успешными.