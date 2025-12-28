Ключевые моменты:

Перед Новым годом на Новом базаре в Одессе сочетаются предпраздничное настроение, юмор и разговоры о войне, блекаутах и погоде.

Цены на овощи и фрукты существенно различаются: базовые продукты доступнее, цитрусовые и экзотические фрукты — самые дорогие.

Мясо, сало, сыр и яйца остаются ключевыми покупками, хотя их стоимость заметно выросла.

Новый базар накануне праздников — это не только покупки, но и живая атмосфера и одесский колорит.

Погода в Одессе танцует

— Вчера снег был, сегодня — дождь. Танцует погода, как на свадьбе, — вздыхает покупатель.

— А вы что хотели? — не отрывается от весов продавщица.

— Да я так… смотрю, зима еще здесь или нет.

— Так вы за погодой пришли или за покупками?

— Ну… может, немного снега взять?

— Снег? — прищуривается она. — Молодой человек, это вам не Новый год, это Новый рынок. У нас или мандарины, или настроение. Снег — через дорогу, бесплатно…

А что же с ценами на продукты?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 30-50 грн;

лук — 25-40 грн;

помидоры — 50-90 грн;

свекла — 25-50 грн;

кабачки — 20-45 грн;

огурцы — 30-50 грн;

сладкий перец — 50-80 грн;

баклажаны — 40-120 грн;

капуста — 30-50 грн;

чеснок — 140-150 грн;

морковь — 25-40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм):

яблоки — 30-70 грн;

груши — 60-100 грн;

бананы — 60-80 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 180-230 грн;

лимоны — 80-130 грн;

виноград — 60-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

апельсины — 70-130 грн;

мандарины — 130-170 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 40-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

сыр — 90-180 грн.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Сколько стоят мясо и сало

Телятина-говядина:

задняя часть — 280-300 грн;

антрекот — 220-250 грн;

шея — 220-250 грн;

ребра — 150-200 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-240 грн;

шея — 250-270 грн;

лопатка — 220 грн;

ребра — 180-190 грн;

несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового базара

Цена на рыбу

карп — 90-140 грн;

толстолобик — 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;

судак — 190-250 грн.

Фото автора