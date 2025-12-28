Ключевые моменты:

  • Перед Новым годом на Новом базаре в Одессе сочетаются предпраздничное настроение, юмор и разговоры о войне, блекаутах и погоде.

  • Цены на овощи и фрукты существенно различаются: базовые продукты доступнее, цитрусовые и экзотические фрукты — самые дорогие.

  • Мясо, сало, сыр и яйца остаются ключевыми покупками, хотя их стоимость заметно выросла.

  • Новый базар накануне праздников — это не только покупки, но и живая атмосфера и одесский колорит.

Погода в Одессе танцует

Предновогодний Новый рынок— Вчера снег был, сегодня — дождь. Танцует погода, как на свадьбе, — вздыхает покупатель.

— А вы что хотели? — не отрывается от весов продавщица.

— Да я так… смотрю, зима еще здесь или нет.

— Так вы за погодой пришли или за покупками?

— Ну… может, немного снега взять?

— Снег? — прищуривается она. — Молодой человек, это вам не Новый год, это Новый рынок. У нас или мандарины, или настроение. Снег — через дорогу, бесплатно…

А что же с ценами на продукты?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

  • картофель — 30-50 грн;
  • лук — 25-40 грн;
  • помидоры — 50-90 грн;
  • свекла — 25-50 грн;
  • кабачки — 20-45 грн;
  • огурцы — 30-50 грн;
  • сладкий перец — 50-80 грн;
  • баклажаны — 40-120 грн;
  • капуста — 30-50 грн;
  • чеснок — 140-150 грн;
  • морковь — 25-40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн

Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм):

  • яблоки — 30-70 грн;
  • груши — 60-100 грн;
  • бананы — 60-80 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 180-230 грн;
  • лимоны — 80-130 грн;
  • виноград — 60-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • апельсины — 70-130 грн;
  • мандарины — 130-170 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

Предновогодний Новый рынок

  • яйца (десяток) — 40-90 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • сыр — 90-180 грн.

Предновогодний Новый рынок

Теперь — о ценах на мясо и сало

Сколько стоят мясо и сало

Передноворічний Новий ринок

Телятина-говядина:

  • задняя часть — 280-300 грн;
  • антрекот — 220-250 грн;
  • шея — 220-250 грн;
  • ребра — 150-200 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200-240 грн;
  • шея — 250-270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).

Что почем в рыбных рядах Нового базара

Цена на рыбу

Предновогодний Новый рынок

  • карп — 90-140 грн;
  • толстолобик — 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
  • судак — 190-250 грн.

Фото автора

