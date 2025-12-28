Ключевые моменты:
Перед Новым годом на Новом базаре в Одессе сочетаются предпраздничное настроение, юмор и разговоры о войне, блекаутах и погоде.
Цены на овощи и фрукты существенно различаются: базовые продукты доступнее, цитрусовые и экзотические фрукты — самые дорогие.
Мясо, сало, сыр и яйца остаются ключевыми покупками, хотя их стоимость заметно выросла.
Новый базар накануне праздников — это не только покупки, но и живая атмосфера и одесский колорит.
Погода в Одессе танцует
— Вчера снег был, сегодня — дождь. Танцует погода, как на свадьбе, — вздыхает покупатель.
— А вы что хотели? — не отрывается от весов продавщица.
— Да я так… смотрю, зима еще здесь или нет.
— Так вы за погодой пришли или за покупками?
— Ну… может, немного снега взять?
— Снег? — прищуривается она. — Молодой человек, это вам не Новый год, это Новый рынок. У нас или мандарины, или настроение. Снег — через дорогу, бесплатно…
А что же с ценами на продукты?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель — 30-50 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-90 грн;
- свекла — 25-50 грн;
- кабачки — 20-45 грн;
- огурцы — 30-50 грн;
- сладкий перец — 50-80 грн;
- баклажаны — 40-120 грн;
- капуста — 30-50 грн;
- чеснок — 140-150 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн
Цены фруктов на одесском Новом базаре (за один килограмм):
- яблоки — 30-70 грн;
- груши — 60-100 грн;
- бананы — 60-80 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 60-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 70-130 грн;
- мандарины — 130-170 грн;
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 40-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 90-180 грн.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Сколько стоят мясо и сало
Телятина-говядина:
- задняя часть — 280-300 грн;
- антрекот — 220-250 грн;
- шея — 220-250 грн;
- ребра — 150-200 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-240 грн;
- шея — 250-270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- несоленое сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало — от 180 грн (тонкое) до 300 грн (толстое).
Что почем в рыбных рядах Нового базара
Цена на рыбу
- карп — 90-140 грн;
- толстолобик — 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80-150 грн;
- судак — 190-250 грн.
Фото автора