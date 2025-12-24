Ключевые моменты:

Назначено 16 дополнительных поездов, включая рейсы Киев – Одесса и Одесса – Львов.

Приоритет — западное направление и Карпаты: для отдыха, семейных поездок и реабилитации военных.

Увеличено количество мест за счет прицепных вагонов и дополнительных скоростных рейсов.

Дополнительные поезда Укрзалізниці на праздники: что важно для Одессы

«Укрзалізниця» назначает дополнительные поезда на период Рождественских и Новогодних праздников. Для Одессы в расписании появились сразу несколько усиленных направлений:

№248/247 Киев – Одесса

№265/266 Киев – Одесса

№168/167 Одесса – Львов

Это значит, что одесситам станет проще спланировать поездку в столицу или на запад Украины без долгой охоты за билетами.

Всего назначено 16 дополнительных поездов, среди которых популярные направления на Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Рахов, Трускавец и Ковель. Особый акцент сделан на Карпаты — туда традиционно едут семьи с детьми и военные на отдых и восстановление.

Отдельно стоит отметить удобные пересадки во Львове. Например, поезд №291 Киев – Львов имеет быструю стыковку (всего 35 минут) с рейсом Львов – Чоп, который проходит через Славское, Воловец, Сваляву и Мукачево. Также поезд №289 Киев – Львов позволяет без спешки пересесть на современный дизель-поезд Львов – Ворохта через Яремче и Буковель.

Кроме того, добавлены скоростные рейсы Киев – Луцк и Киев – Харьков, а также прицепные вагоны из Днепра во Львов.

Если же билеты все-таки разобрали — в приложении УЗ работает функция автовыкупа. Она автоматически «ловит» свободные места и часто выручает в самый последний момент.

В январе некоторые из этих направлений также будут покрываться программой «3000 км по Украине», сообщили в «Укрзалізниці».

