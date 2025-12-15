Ключевые моменты:

Изменения коснутся пригородных поездов Одесского направления.

Четыре рейса временно отменяются на два дня.

Для пассажиров предусмотрены альтернативные поезда.

Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области

«Укрзалізниця» сообщила о временных изменениях в движении пригородных поездов в направлении Одессы на 15 и 16 декабря. В Одесской области продолжаются восстановительные работы, однако железнодорожное сообщение сохраняется.

Чтобы обеспечить стабильную работу железной дороги и сократить возможные неудобства для пассажиров, было принято решение временно изменить движение четырех дублирующих рейсов. Такие меры помогут поддерживать надежное сообщение на популярных направлениях.

15 декабря временно не будут курсировать следующие рейсы:

№6208 Одесса-Главная – Раздельная-1.

№6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная.

№6254 Одесса-Главная – Подольск.

№6254 Подольск – Помощная.

16 декабря временно не будут курсировать:

6208 Одесса-Главная – Раздельная-1.

№6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная.

№6273 Помощная – Подольск.

№6257 Подольск – Одесса-Главная.

Альтернатива:

№6252 Одесса-Главная – Подольск – Вапнярка;

№6255 Вапнярка – Раздельная-1 – Одесса-Главная.

№6202 Одесса-Главная – Раздельная-1.

№6272 Подольск – Помощная.

№6275 Помощная – Подольск.

№6259 Вапнярка – Подольск – Одесса-Главная.

