Символ Одессы

А давайте-ка «навскидку» попытаемся вспомнить те достопримечательности Одессы, названия которых «стопудово» гарантируют, что все в нашей стране, да и далеко за ее пределами сразу сообразят, что речь идет именно «за Одессу-маму».

Потемкинская лестница? Таки да! Памятник Дюку? Ну а где ещё есть такой мужчина, так пикантно держащий в руке свиток, что, когда одесситы смотрят на него справа, со стороны аллеи Приморского бульвара, сразу вспоминают стишок «А что это за штука торчит в руке у Дюка»? Та нигде нет больше такого мужчины! И такого Оперного театра больше нигде нет! Другие разные там есть, но Такого — нет! А знаменитый пивбар «Гамбринус»?

Думаете, на этом всё!? Чтобы да, так нет! А «Староконку» ж нельзя упустить! Не сам Староконный рынок, а «Староконку» — так называют разросшуюся вблизи него барахолку.

Я помню её с 1971 года, когда осчастливил Одессу своим прибытием в качестве студента Института связи. Тогда барахолка была, миниатюрная, помещалась внутри рынка. И никому из тогдашних брежневских властей и в дурном сне не могло присниться, что народ просто на улице может безнаказанно предаваться такому греху, как торговля различными «излишествами» с целью личного обогащения, вместо того, чтобы активно участвовать в строительстве светлого будущего для всего прогрессивного человечества сразу.

Насчет дурного сна, кстати, ещё анекдот тогда был расхожий. Мол, жена Брежнева ночью тормошит: «Ильич, проснись, чего ты во сне орешь, как дурноватый!?» А тот, весь в холодном поту, поясняет: «Прикинь, мне приснилось, что меня вызвали «на ковер» в Конгресс США и раздолбали за низкие урожаи зерновых на Нью-Йоркщине и Вашингтонщине».

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Барахолка большая и барахолка маленькая

Да уж, «блошиные рынки» на улицах городов «загнивающего Запада» — это не от хорошей жизни. У советского народа жизнь, наоборот, считалась процветающей и безбедной, а барахлишко ненужное, уж если что, рекомендовалось нести в «комок» (так в народе называли комиссионные магазины). Хотя в Одессе в те годы еще одна достопримечательность БЫЛА — это знаменитый толчок (на местном жаргоне — тулан).

Была — потому что нынешний «7-й километр» — это «не то пальто», это нечто совсем другое, это просто крупное предприятие без малейших признаков того уникального одесского колорита, который магнитом притягивал к себе народ чуть ли не со всего Союза. Из-за этого колорита коммунистическая власть и терпела, скрипя зубами, эту одесскую «толкучку». Так что «Староконка» тогда была просто невинной малозаметной барахолочкой.

Минуло «всего» каких-то там 46 лет после того, как я выстоял очередь за дипломом и распрощался с Одессой. Но в 2022-м я вновь оказался здесь: (до 7-го, но не километра, а колена пусть будут прокляты орки, изгнавшие меня своими обстрелами из родного Херсона). Обосновавшись, один из первых своих визитов я нанес на «Староконку».

Японский городовой, как же она подросла за эти годы! На тротуарах добрых двух десятков городских кварталов расположился торговый люд со своим скарбом. Да что там тротуары: сплошь и рядом раскладки «перешагивают» через бордюры и оказываются на проезжей части.

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«Горищный поц» и парковка прямо на товаре

Одесса — город не бедный, машин — мало не покажется. Водители в подавляющем большинстве своем толерантно относятся к ситуации, по «оккупированным» земляками улицам они еле- еле «ползут». Но люди есть разные. И ситуации я — постоянный посетитель барахолки — за эти пару лет видел разные.

Как-то один жлоб припарковал свою тачку прямо на раскладке какой-то бабульки, загадив колесами рубашки и свитера. Не то, чтоб не заметил, а отгавкиваться начал в ответ на претензии возмущенных масс: это проезжая часть, нефиг здесь стоять! Хотите ГАИ вызвать- давайте, я подожду! Желающих звонить в полицию не нашлось, и жлоб, довольный преподнесенным уроком, «отчалил». Я так понял, что парковался он там только ради этого.

А совсем недавно крупногабаритная дама (хорошего всегда должно быть много) примеряла соответствующего размера бюстгалтер. На свитер, конечно, но все равно интересно, и я решил посозерцать. Делала она эти манипуляции, совершенно безбоязненно стоя на проезжей части улицы Академика Ясиновского.

Мимо весьма медленно и аккуратно попытался пробраться кто-то на скромном «Шевроле», но не рассчитал, бедолага, и зеркалом слегка чиркнул даму с бюстгалтером по филейной части. Я наблюдал за развитием событий и не пожалел об этом.

Причины две. Во-первых, то, что прозвучало из уст дамы, изрядно пополнило мой словарный запас специфических выражений. Наивный, я полагал, что знаю уже все. Ага… Из того, что , как мне кажется, можно процитировать, было только «чердачный поц». Все остальное — табу! Ну а во-вторых, разделивший возмущение крупногабаритной дамы торговый люд озвучил необходимость потребовать от мэра Труханова запретить на выходные дни в часы работы «Староконки» автомобильное движение на «её» кварталах.

Перекрыть движение ради безопасности

Что ж, это, как говорили в Древнем Риме, «vox populi», т.е. глас народа. Да, populus — это народ, ну и кому же, как не на Одесчине востребованному и популярному СМИ «Одесская жизнь» — пусть не потребовать, но довести до сведения г-на Труханова это весьма рациональное предложение одесситов со «Староконки»?

Кое-кто считает журналистскую работу цинничной: мол, ну собьет машина, покалечит кого-то на барахолке в торговый день — так вам же лучше, будет о чем писать. Да, если не дай Бог такое случится — разумеется, сообщим нашим читателям. Но предпочли бы мы сообщить другую новость, например, такую: городской голова Одессы поспособствовал безопасности горожан и поддержал их идею об ограничении движения автотранспорта в выходные дни в часы работы «Староконки».

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Позиция редакции

Редакции «Одесской жизни» идея о перекрытии движения транспорта в районе Староконного рынка по выходным дням показалась имеющей право на жизнь. Мы планируем подготовить обращение к городскому голове по этому вопросу и обещаем информировать наших читателей о ходе дел.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса