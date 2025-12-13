Ключевые моменты:

  • На обесточенных участках с утра работают резервные тепловозы.
  • Есть задержки дальних поездов и отмена части пригородных рейсов.
  • Одесский вокзал работает от генератора и принимает пассажиров.

Задержки и отмены поездов Укрзалізниці после обстрелов

Несмотря на масштабные обстрелы энергетической инфраструктуры в Одесской области, движение поездов в регионе продолжается. Как сообщили в «Укрзалізниці», на участках без электроснабжения с самого утра курсируют резервные тепловозы.

В то же время из-за последствий атак зафиксированы задержки некоторых поездов:

  • №128 Запорожье — Львов: задержка 225 минут
  • №77 Ковель — Одесса: 108 минут
  • №25 Ясиня — Одесса: 174 минуты
  • №11 Львов — Одесса: 227 минут
  • №6251 Вапнярка — Одесса: 346 минут
  • №6201 Раздельная-1 — Одесса: 99 минут
  • №6208 Одесса — Раздельная-1: 210 минут

Также из-за задержки поезда из Киева откладывается обратный рейс №764 Одесса — Киев — примерно на 3 часа.

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда:

  • №6401 Колосовка — Одесса
  • №6341 Каролино-Бугаз — Одесса

Несмотря на отсутствие электроэнергии в самой Одессе, главный железнодорожный вокзал работает от резервного генератора. Он функционирует в обычном режиме, включая пункт несокрушимости, детскую и игровую зоны.

В «Укрзалізниці» поблагодарили пассажиров за понимание и сообщили, что работают над сокращением задержек за счет участков в других регионах.

