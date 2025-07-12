Ключевые моменты

Разорванная гривневая банкнота подлежит бесплатному обмену, если сохранилось более 55% ее площади.

Обмен испорченных купюр обязаны осуществлять все украинские банки, а отказ – нарушение закона.

Иногда работники банков вводят клиентов в заблуждение, но знание своих прав помогает добиться справедливости.

Подарок с Привоза

Знатный подарок мне вручили недавно на одесском рынке «Привоз». Жена, правда, утверждает, что мне его не вручили, а всучили, но это уж как смотреть. Мы с ней пришли к компромиссному решению: да, порванную бумажную 20-ку мне действительно всучили, но вот то, что это мне подсказало тему для публикации — так разве это не подарок?!

Подарок этот сделала мне массивная тётечка с фигурой типа «легче перепрыгнуть, чем обойти». Я приобрел у неё кило молодой картошки, и она (дай ей бог здоровьичка, а её мужу — хорошую любовницу!) с сотни дала мне сдачу — 3 «двадцатки» и ещё 2 железные десятки.

Только уже дома, анализируя ситуацию, я заценил всю силу её гневного взгляда, который она на меня кинула. Этот взгляд буквально кричал: я буду мстить, и мстя будет жестокой!

Ну оно и понятно: дама только было решила еще более усовершенствовать свою фигуру и присела, чтобы в очередной раз обутербродиться. Она как раз с вожделением осматривала многослойный бутерброд величиной с лапоть 48-го размера — и тут я, прямо тебе оптовый покупатель.

Она сыпанула картошки и сказала «на 50 рублей будет» (есть ещё на одесских базарах — чего греха таить — любители повспоминать эту чуждую нам валюту). Рубли меня взбесили, как бесят любого херсонца, пережившего 9 месяцев «рублевой» оккупации.

Я потребовал уменьшить вес, «дюймовочка» выгребла несколько картофелин, посмотрела на меня, как-будто я демонстративно помочился ей в кастрюлю с борщом и сунула мне сдачу левой рукой, одновременно правой вводя себе в ротовую полость здоровенный «бутер». Я опустил деньги в карман и ретировался.

Меняем доллары и гривны

Далее — о подаренной мне теме. Отечественная гривна — слава богу не доллар. Нет, я бы вовсе не отказался, если бы каждая моя гривна вдруг стала «зеленью». Но сейчас я о требованиях к состоянию банкнот. К баксам в обменниках присматриваются чуть ли ни в микроскоп.

Где-то муха на банкноту села перекурить, грязными ногами наследила — и всё: примем, но дешевле, банкнота порченная. Да что там тот микроскоп: знакомый мужик недавно сдавал «соточку» нового типа, состояние — лЯля, хруст, ноль! Так девица в окошке в ультрафиолетовой подсветке обнаружила на ней пятнышко, без ультрафиолета вообще незаметное. И предложила, стервь, принять соточку «с дефектом» на 10% дешевле! Мужик на следующем квартале зашел в другой обменник — и нет проблем.

Поврежденные купюры: какие подлежат обмену, где это сделать и надо заплатить

Вот и у меня не сразу «срослось» обменять доставшийся мне кусок гривневой «20-ки» на целую. Сейчас поделюсь опытом, только прошу не вспоминать заменившее слово «совет» модное сейчас иностранное слово «лайфхак». В переводе с английского это «хитрость, помогающая эффективно решать бытовые проблемы, экономить время или упрощать какие-либо действия». А тут и хитрить не надо: по нашему закону обмену подлежит сохранённая не менее 55 % площади банкнота, т.е. если от порванной гривневой купюры осталось более половины её площади.

Обмен обязателен и без комиссии! Это ж как раз мой случай! Оговорены и более сложные ситуации: порезанные на 3 и более частей, обгоревшие, залитые, склеенные и т.п. банкноты обмениваются через экспертизу НБУ.

Где обменивать? Любой коммерческий банк Украины, не говоря уже о государственных, обязан принять и обменять банкноты, отвечающие вышеизложенным критериям, бесплатно.

Невдалеке от Греческой площади в Одессе рядышком есть два коммерческих банка. Так вот, в одном из них кассир с любезной улыбкой меня обманула, заявив, что подобные обмены коммерческие банки не совершают, нужно идти в один из госбанков (Приват, Ощад. и т.д.) или в региональное представительство НБУ.

На голубом глазу «пургу гнала»! Название этого финучреждения я огласить не могу, ибо не имею ни аудио-, ни видеодоказательств состоявшейся беседы. После такого голословного утверждения немедленно последует иск в суд о дискредитации банка, а, как известно, «с богатым судиться — лучше в море утопиться».

Распрощался я с этой брехливой кассиршей традиционным пожеланием ей — здоровья, а её мужу — хорошей любовницы, и зашел в следующий банк.

Знание законов и уверенность в себе — лучшие союзники в банке

Не скажу, что наш визит (мой и моей порванной банкноты) вызвал восторг у скучавшей без работы кассирши. Состоялся допрос, который я дословно процитирую: «Откуда она у вас ?- С «Привоза». — Нашли на полу? — Нет, украл. Я пенсионер, денег не хватает, хронический метеоризм лечить надо, вот по выходным на «Привозе» щипачом подрабатывать и приходится».

У дамы в сонных глазах засветилось сомнение в моих умственных способностях и она устроила военный совет (как бы меня отшить) с коллегой из соседнего окошка. Видя, что ситуация затягивается до неприличия, я затребовал назад огрызок двадцатки, сделал то фото, которое сейчас перед вами, уважаемые читатели и признался, что готовлю публикацию для этого уважаемого СМИ. Для пущей убедительности продемонстрировал своё удостоверение Заслуженного журналиста Украины.

Кассиршу как подменили! Она улыбнулась (правда, как Шварценеггер в роли Терминатора, если помните, но всё же улыбнулась!), и сделала то, что была обязана сделать мгновенно: обменяла мою бракованную купюру на новенькую.

Вывод: владеешь информацией — владеешь ситуацией. Вооружайтесь знаниями, сограждане, и вам проще будет добиваться того, что вам разрешено законом. А от метеоризма пусть лечатся те, кому лень выполнять закон.

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса

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