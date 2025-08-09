Ключевые моменты:

В селе Александровка роженицу везли в Арцизский роддом, но роды начались в пути;

Девочка родилась на 40-й неделе беременности в новом автомобиле скорой помощи;

Маму и малышку благополучно доставили в Арцизскую районную больницу;

Для 27-летней Марины это вторая беременность и вторые роды.

Как рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, это случилось 7 августа. Во время транспортировки беременной женщины из села Александровка в роддом в карете скорой помощи прямо в пути родилась девочка. Роды принимали наши опытные специалисты из Петропавловского пункта базирования Арцизской станции экстренной медицинской помощи – парамедикиня Елена Жамбея и медицинская сестра Оксана Алупа.

Малышка родилась на 40-й неделе беременности. Пуповину медики перерезали и обработали на месте, после чего водитель бригады Сергей Ляшенко оперативно доставил роженицу и новорожденную в Арцизскую районную больницу.

«Особенно символично, что эти роды произошли именно в новом автомобиле экстренной медицинской помощи, который недавно был передан руководством Центра на Пункт постоянного базирования в селе Петропавловка. И уже сегодня он стал местом рождения новой жизни», – поделились на странице Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

27-летняя мама новорожденной Марина состояла на учете в Саратской женской консультации. Это ее вторая беременность и вторые роды.

Напомним, в июле в селе Прямобалка Одесской области произошел случай, который медики назвали настоящим чудом: семейная бригада экстренной помощи приняла экстренные роды на дому, спасая жизнь матери и новорожденной девочки.