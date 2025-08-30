Ключевые моменты

Пока одни дети гибнут от российских обстрелов, другие школьники несут в школы дорогие букеты учителям, которые вскоре выбросят.

Только накануне 1 сентября украинские семьи тратят десятки миллионов гривен на цветы, которые теряют ценность уже через несколько дней.

Эти деньги можно было бы направить на донаты для армии — превратив пустую формальность в урок настоящего патриотизма.

В этом смысле хороший пример подает руководство образовательной сферы Одессы. Здесь в школах объявили акцию «День без цветов» — вместо букетов призывают оказать помощь раненым военным.

Россияне убивают украинских детей

Накануне 1 сентября у гроба этой 14-летней киевлянки (господи, какое дикое словосочетание!) соберется множество её одноклассников, школьных друзей. Будет море цветов, и ЭТО ПРАВИЛЬНО, потому что никогда ей цветы уже не подарят её парень, её жених, её муж, её дети, её внуки.

А потом, назавтра, её школьные друзья-киевляне, равно как многие десятки тысяч украинских школьников в самых разных уголках нашей страны — в больших и маленьких городах, в поселках и сёлах — снова купят цветы, чтобы по традиции 1 сентября прийти с ними в школу, вручить своей учительнице. И ЭТО в корне НЕПРАВИЛЬНО!

На днях у уличных торговцев цветами я поинтересовался стоимостью их товара. Не скажу, что был удивлен: цены — космос! Совсем небольшой «веник» — две сотни, что-то более-менее приличное, «чтобы стыдно не было» — вдвое дороже.

Причем, традиционно, ближе к 1 сентября эти цены ещё взлетят, и вы это знаете не хуже меня. Нет, уважаемые, чтобы стыдно не было, нужно всего лишь понять, что уже 3-4-го сентября эти букеты окажутся в мусорных баках, и сообразить, что это не цветы выброшены в мусор, а огромные потраченные на них деньги.

Боюсь даже себе представить эту сумму в масштабе Украины, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что это суммарно десятки миллионов гривен! Может быть сегодня, в условиях войны, их можно было бы потратить более правильно?

Как? По данным ООН, на 31 июля 2025 года в Украине насчитывалось 716 убитых орками детей. Они бы хором ответили на этот вопрос «Как?», даже ещё не умеющие говорить груднички, но уже не могут этого сделать.

Вместо цветов учителям — донаты на ВСУ

Возьму на себя смелость ответить за них: эти десятки миллионов гривен должны были вместо гниения в мусорных баках превратиться в оружие для ЗСУ. В донаты! Наверное, традиционно, первый урок 1 сентября — это Урок патриотизма. Слова, слова, слова… Дела здесь важнее слов.

И учителя совместно с родительскими комитетами должны были бы заранее, когда решали, по сколько скидываться на новые шторы и швабру, обсудить такой вот урок не словесного, а Реального Патриотизма. Чтобы поняли школьники — от первоклашки до тинейджера, что цветы потом будут обязательно, а сегодня Раиса Сергеевна или Марья Петровна даже обрадуются — честно-пречестно! — что вместо цветов миллионы и миллионы гривен, собранные школьниками всей Украины, пойдут на оружие. Оружие мести!

Да, я уверен, на ЭТИ деньги следовало бы купить не оружие обороны, а только оружие мести. Вполне логично: в Украине ведь подавляющее большинство граждан верят в Иисуса Христа, а значит знакомы с Библией. А там в Ветхом Завете, в книге Левит содержится положение: «перелом за перелом, око за око, зуб за зуб».

Для объективности отметим, что в Новом Завете Иисус Христос противопоставил этому принципу свою этику непротивления злу и любви к ближнему, призывая подставить другую щеку. При всем огромном уважении к Сыну Божьему, возьму на себя смелость предположить, что родственники умерщвленных киевских детей (пока я работал над этой темой, в развалинах домов, уничтоженных в ночь на 28 августа нашим «ближним», спасатели обнаружили еще ТРИ детских трупа) вопреки учению Христа не согласятся «подставить другую щёку».

Свои жизни, впрочем, как и миллионы других украинцев, они будут доживать с мечтой о мести. Солидарен с ними на все 100. Что ж, и у богов, похоже, ошибки случаются. Как-то довелось мне с раввином общаться: умнейший мужик. Я задал ему вопрос: почему бог — всемогущий и всесильный, Светоч и символ Добра, антипод Дьявола — допустил Холокост, в котором сгорело 6 миллионов жизней его единоверцев?

Ответ меня обескуражил и шокировал: оказывается бог ниспослал таким образом испытание на прочность еврейскому народу. Народ выдержал это испытание, правда дети Дьявола — нацисты — отминусовали 6 миллионов душ.

Сейчас нацисты отминусовывают души украинского народа. Но у нас сейчас, в отличие от евреев периода Холокоста, есть свое государство и есть армия. У них сейчас тоже есть свое государство и армия, и они восхищают весь цивилизованный мир своим мужеством и высочайшим патриотизмом.

Россию надо остановить любой ценой

Выродки Дьявола принесли войну и к нам. И украинцы продемонстрировали миру мужество и патриотизм высшей пробы! Они не подставили покорно другую щеку! И врезали в ответ по зубам! Возвращаясь к «цветочно-первосентябрьской теме» этой публикации, я хочу напомнить фразы, прозвучавшие в самые тяжкие годы Второй мировой войны: «Салютов не будет. Салютовать будем по врагу».

А ещё: «Всё для фронта, всё для победы». Сейчас это можно (и нужно!) применить к школьным подношениям в виде дорогущих букетов. Повторю, что понимаю: умничаю я здесь «в свинячий голос.» Да и есть, к сожалению, опасения в том, что далеко не все позитивно воспримут эту идею.

Кстати, проверить это можно будет именно по Одессе. Дело в том, что (бывают же совпадения!) в те самые часы, когда автор этих строк уже перечитывал этот материал перед отправкой редактору, появилась официальная информация о том, что в одесских школах 1 сентября пройдет акция «День без цветов», а собранные средства в виде предметов гигиены и вещей будут переданы раненным воинам, лечащимся в медучреждениях.

Что ж, пусть хотя бы так, посмотрим, что из этого получится. В такой ситуации главное уже другое: если у кого-то, не дай бог, хватит ума дать в эфир репортаж о подобной заботе — с «видосиками», с указанием названия медучреждения, то оно сразу же станет для орков, как они любят говорить, «законной военной целью»! ДумайТЕ!!!

А я позволю себе остаться при своем мнении: 720+ убитых орками украинских деток заслуживают того, чтобы «букетные» первосентябрьские миллионы гривен не догнивали на мусорниках, а в виде ударных дронов поднялись в небо, к этим детям, а затем оттуда спикировали к незванным гостям с напоминанием:»Перелом за перелом! Око за око! Зуб за зуб!»

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса