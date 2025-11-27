Ключевые моменты:

В школах Киева обучается более 298,2 тыс. учеников — это наибольшее число в стране.

Школы и сады Одесской области посещают 236,6 тыс. детей.

Всего в Украине — 3,5 млн школьников, из которых 70% учатся офлайн.

За годы войны количество учеников уменьшилось на 755,5 тыс. детей.

Образование и война: что изменилось

Киев на четвертый год полномасштабной войны имеет наибольшее количество детей, которые ежедневно посещают садики и школы. Согласно данным системы АІКОМ, в столице учатся свыше 298,2 тысячи школьников, что составляет 8,5% всех украинских учеников. Это делает Киев регионом с самым большим школьным сообществом.

Следующие позиции рейтинга выглядят так:

Днепропетровская область — 283,1 тыс. учеников;

Львовская область — 274,7 тыс.;

Одесская область — 236,6 тыс.;

Киевская область — 229,5 тыс.

Всего в новом 2025/2026 учебном году в Украине насчитывается 3 507 504 школьника. Из них:

70% учатся офлайн,

11,1% — дистанционно,

18,9% — по другим формам обучения (семейная, экстернат, патронаж и др.).

При этом Львовщина показывает рекорд по очному обучению в школах — 99,5% учеников. В Киеве офлайн занимаются 98% детей в коммунальных школах.

Однако война тяжело ударила по системе образования: за почти четыре года число школьников уменьшилось на 755 583 ребенка — это сопоставимо с общим количеством учеников Киева, Днепропетровской и Львовской областей вместе.

Комментарий эксперта

Бывшая руководительница департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич отмечает, что украинская школа держится благодаря учителям и громадам:

«Честь и хвала каждому украинскому учителю (а их стало на 52,7 тыс. меньше), который сегодня учит детей! Честь и хвала громадам, которые, несмотря на обстрелы, энергетические проблемы и сокращенное финансирование, восстанавливает обстрелянные, разрушенные садики/школы, обустраивает и строит укрытия, выделяет средства на питание детей!».

Она подчеркивает, что государство во время войны перестало финансировать группы продленного дня, вариативную часть программы и деление классов на подгруппы — все это влияло на качество обучения. Кроме того, не финансируются школы, где учатся менее 40 детей.

Читайте также: Будут ли закрывать сельские школы в Одесской области: репортаж из районов области