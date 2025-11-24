Ключевые моменты:

Заменят крышу, утеплят фасады и установят современные энергосберегающие окна и двери.

Территорию преобразят: новый забор, расширенные спорт- и игровые зоны, больше озеленения.

Стоимость проекта превышает 71,6 млн грн, но подтверждено лишь около 13% финансирования.

Ремонт Ланжероновского лицея в Одессе

По данным платформы DREAM, Одесский лицей «Ланжероновский» на проспекте Леси Украинки,6 ждет капитальный ремонт. Проект, начатый еще в 2021 году, прошел корректировку и стал масштабнее.

По плану Управления капитального строительства Одесского горсовета, в здании заменят кровлю, утеплят и облицуют фасад, установят энергосберегающие двери и новые окна с решетками, которые соответствуют современным требованиям пожарной безопасности. Также в проект включена доступность: появятся пандусы с тактильной плиткой, исправят крыльца и приямки.

Обновление ждет и прилегающую территорию. Вокруг здания планируют построить новый каменный забор, сделать отмостку и отремонтировать проезд во дворе. Спортивная и зона отдыха станут больше, получат новое резиновое покрытие, скамейки, урны и флагшток. Дополнительно добавят озеленение — клумбы, деревья, кусты и наружное освещение.

Общий бюджет проекта превышает 71,6 млн грн. Подтверждено пока лишь 13,55% суммы, а основные расходы перекрываются из местного бюджета и распределены на несколько лет. Из них 56,7 млн грн — капитальные затраты, еще 14,9 млн — операционные.

Исполнителем работ выбрано ООО «Центр реконструкции и строительства». Договор на сумму более 27 млн грн подписали ещё в сентябре 2021 года, и срок его действия продлён до конца 2026 года.

Вы также можете узнать почему: Учителя в Одесской области отказались от нового учебника по украинскому языку