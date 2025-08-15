Ключевые моменты:

С 1 сентября 2025 года образовательную субвенцию не получат школы с менее чем 45 учениками (со следующего года – 60). Из-за войны и миграции количество детей в общинах стремительно падает, и все больше учебных заведений находятся под угрозой закрытия или реорганизации.

Пограничная гимназия Тарутинской общины избежала сокращения благодаря одному дополнительному ученику, а школы в Яровом и Слободке сохранят еще на год за счет местного бюджета. В общине ремонтируют школы и пищеблоки, но не хватает автобусов и учителей — в этом году не приехал ни один молодой педагог.

Количество школьников в Бородинской общине сократилось на 30% по сравнению с довоенным временем, в трех селах нет первых классов. Под вопросом существование пяти школ, содержание которых будет стоить более 10 млн грн в год, что непосильно для местного бюджета.

Для организации подвоза учеников нет достаточного количества автобусов — часть передали ВСУ, а обещанных новых не получили. Плохие дороги затрудняют возможность централизованного обучения в больших школах.

В некоторых селах рождается только один-два ребенка в год, классы исчезают (в Вознесеновской гимназии нет второго и третьего классов, в Слободской — пятого и восьмого). Закрытие детских садов и отъезд семей делают перспективы сохранения сельских школ все менее реалистичными.

Постоянные читатели «Одесской жизни», наверное, помнят материал, напечатанный в №16 от 23 апреля под названием «Переживут ли реформу школы в Бессарабской и Буджацкой общинах?». Речь шла о новой норме, введенной Министерством образования в рамках школьной реформы, которая предусматривает, что с 1 сентября образовательную субвенцию не будут получать школы, где обучается менее 45 учеников, а в следующем году – менее 60 учеников.

До первого сентября остались считанные дни, и на вопрос, какие малокомплектные школы будут работать как гимназии, а какие вообще не будут, должен быть ответ.

Удалось ли решить вопрос и какие школы в Бородинской и Тарутинской общинах встретят учеников в этом учебном году, мы попытались выяснить.

Школам не хватает самого главного – детей

Сразу замечу, что лето ничего не решило – реформа продолжается, требования остались. Ситуация же, наоборот, еще больше ухудшилась. Из-за войны люди продолжают уезжать из страны, а это значит, что количество детей постоянно уменьшается. За летние каникулы их стало еще меньше. И если в апреле я еще задавала вопрос «Переживут ли реформу сельские школы?», то сейчас, с полной ответственностью, как журналист, который постоянно отслеживает эту тематику, отвечаю – сельские школы реформу не переживут, с каждым годом их количество будет уменьшаться. И причина одна: школам не хватает самого главного – детей.

Вы только вдумайтесь, в июле в Бородинской общине родилось всего два ребенка, а в этой общине 33 населенных пункта! Итак, слово специалистам – руководителям отделов образования, местного самоуправления, директорам школ, которые расскажут, как внедряется школьная реформа в общинах.

Судьбу школы решил один ученик

Оксана Кушнир, руководитель отдела образования Бессарабского поселкового совета, Тарутинская громада:

– Сразу скажу, что стоял вопрос о реорганизации гимназий в Слободке, Яровом и Приграничном. Приграничное только что выскочило из этого списка – там добавился один ученик и школа набрала 46 детей, следовательно, она будет работать за счет образовательной субвенции.

Для малокомплектных школ Ярового и Слободки тоже есть хорошая новость – руководство Тарутинской громады решило сохранить им статус гимназий и продержать их еще год за счет местного бюджета. Также есть решение оставить бесплатное питание.

Мы хорошо подготовились к учебному году. Во всех школах, детских садах сделаны ремонты. В Ярославовской гимназии за счет местного бюджета сделан капитальный ремонт пищеблока и столовой, в Соборненском лицее – ремонт укрытия, в Петростальском – заменены окна. Кстати, в этом лицее большую помощь оказывают родители – они охотно работают над обустройством и благоустройством школы.

С начала войны значительно уменьшилось количество учеников. В этом году в школу по всей общине ходят 136 первоклассников, а всего у нас 2053 школьника. Для внедрения реформы нам не хватает школьных автобусов и нормальных дорог между селами. Сегодня новый автобус стоит около четырех миллионов гривен – это слишком большие деньги для общины.

Также возникает проблема нехватки учителей – если раньше каждый год к нам приезжало 10-12 молодых учителей, то в текущем – ни одного.

Судьба пяти школ в Бородинской общине до сих пор под вопросом

Сергей Лунгу, руководитель отдела образования Буджакского поселкового совета, Бородинская громада:

– Два дня у нас работала комиссия из Болградской райадминистрации, проверяла готовность школ к учебному году. Выводы хорошие – все 17 учебных заведений готовы к первому сентября.

Первого сентября в общине в школу идет 91 первоклассник, а всего – 1495 детей. Это на тридцать процентов меньше, чем до войны. Совершенно нет первых классов в Победе, Матильдовке и, впервые за время существования, – в Высочанском лицее. Во время нашего с вами разговора в апреле я сказал, что под вопросом лишение статуса гимназии только одна школа – Вознесеновская. Сейчас их уже пять – Ламбровская, Вознесеновская, Победовская, Богдановская, Ганновская (Лесненский старостат). Вероятно, Богдановскую мы сохраним, туда будут возить старшеклассников из Ламбровки, по остальным окончательного решения пока нет.

Кому нужны маленькие школы?

Иван Кюссе, председатель Бородинской общины:

– Я сам по профессии учитель, и как учитель понимаю, что если в селе нет школы, то в конце концов не будет и села.

Однако как глава общины и госслужащий знаю, что содержать маленькие школы государству нет смысла, а общине слишком дорого. Сейчас перед нами дилемма – как сохранить и село, и школу. Мы подсчитали: для того, чтобы содержать эти пять школ за средства общины, нужно потратить за год 10 миллионов 700 тысяч гривен. Наша община молодая и имеет не настолько большой бюджет, чтобы содержать эти школы.

Также отмечу, что в нашей общине самое большое количество школ по всей Одесской области по сравнению с другими общинами. Поэтому вижу единственный выход – организовать подвоз старшеклассников Ламбровской школы в Богдановскую, Вознесеновской – в Новодолинский или Евгеновский лицеи, Победоносной – в Веселодолинский и Анновской – в Лесненский лицей. Однако как это организовать?

В начале войны мы отдали три автобуса для нужд ВСУ. Нам пообещали, что постепенно предоставят новые. Время прошло, а мы до сих пор не получили ни одного автобуса от Одесской облгосадминистрации. А сейчас они нам очень нужны. Кроме того, есть проблема плохих автодорог. Честно говоря, я не знаю, как решить эти проблемы. На днях соберём директоров школ – обсудим, как поступить. Окончательное решение будут принимать депутаты на сессии.

Из двух садиков остался один

Олег Ткаченко, директор Бессарабского учебно-воспитательного комплекса:

– Наше учебное заведение находится на автономном финансировании. То есть мы решали проблемы благоустройства школы за счет школьной земли, которую сдавали в аренду, и помощи общины. В этом году, согласно новому законодательству, землю мы передали в коммунальную собственность общине.

За счет остатка денег на школьном спецсчете успели сделать ремонт в лицее и детском саду «Тополек». В прошлом году поменяли крышу школы и оборудовали укрытие. Кроме этого, по государственной программе и софинансированию со стороны общины, обустроили кабинет «Защита Украины». Оборудование стоило около двух миллионов гривен – здесь есть все необходимое для учебной военной подготовки, даже учебные дроны и автоматы. В общине – это единственный кабинет, поэтому из каждой школы к нам будут по очереди подвозить детей.

А вот в плане количества учеников хвастаться нечем. Первого сентября в школу идут 44 первоклассника, до войны их было 77-80. Если раньше у нас было по четыре-пять первых классов, то последние несколько лет только два. Из-за войны, миграции, низкой рождаемости мы потеряли один детский сад. До войны в Бессарабском их было два – «Тополек» и «Малятко», в каждом по четыре группы, то есть восемь групп. Сейчас остался только «Тополек», в котором работает четыре группы.

Печальная статистика

Валентина Недова, руководитель Вознесеновской гимназии, Бородинская община:

– Весной мы еще надеялись, что что-то изменится. Однако чуда не произошло. Сейчас решаем, куда лучше подвозить 30 старшеклассников – в Евгеновский лицей или в Новодолинский. Родители настаивают на Евгеновском, однако в Новодолинском новый автобус, поэтому руководство общины считает, что лучше выбрать Новодолинскую школу. Надо учитывать, что у нас учатся дети не только из Вознесеновки, но и из Червоного, откуда дорога полностью разбита. Ждем, что вопрос вскоре будет решен.

В первый класс в Вознесеновке идут четыре ребенка, второго и третьего классов нет. Всего в начальной школе будут учиться десять детей. За годы войны около двадцати учеников уехали из села. Такова печальная статистика.

Восьмого класса нет – все ученики уехали

Мария Табакар, директор Слободской гимназии, Тарутинская община:

– Тарутинская община решила нас сохранить и финансировать за счет общины. Это очень радостная новость. Хотя мы понимаем, что это только на год, ведь новой реформой наша судьба уже решена. В этом году в школу идут пятеро детей. Уже сейчас у нас нет пятого и восьмого классов – за последний год все шесть учеников восьмого класса уехали вместе с родителями. Всего за три года войны уехало 12 учеников. В этом учебном году у нас будут учиться 29 детей. Надеемся, что, учитывая то, что по реформе сокращению подлежат только начальные классы, школа, возможно, в другом статусе, но будет жить. Пока в селе будут дети. В июле в селе родился первый младенец за год, значит, жизнь продолжается.

***

P.S. Мы будем следить за событиями и обязательно расскажем читателям «Одесской жизни», как разрешится ситуация в Бородинской общине с малыми школами и что решат депутаты.

