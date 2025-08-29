Ключевые моменты:

Учебные заведения Одессы будут работать с акцией «Первое сентября без цветов»; все благотворительные сборы — на помощь раненым в больницах

В городе будет функционировать 137 учреждений дошкольного образования (с более чем тысячей свободных мест), все школы обеспечены учебниками, а для учеников 1-4 классов и льготников с 8 сентября стартует бесплатное питание.

Особенности начала учебного года

В этом году 1 сентября в Одессе пройдет без традиционных линеек — если и будут мероприятия, они будут проходить у входа в укрытие и только для отдельных классов с соблюдением безопасности. Желающие могут обратиться в департамент образования и получить место в удобном детском саду — мест хватает для новых заявок.

Все школы города полностью обеспечены учебниками: родителям ничего докуповывать не нужно. Бесплатное питание организуют для младшей школы и льготной категории учеников за счет субвенции, которая в этом году составляет 2 млн грн.

Важный акцент — на качестве питания и безопасности, родителей поощряют просматривать школьное меню и контролировать, что едят дети. Продолжается онлайн-образование для тех, кто находится за границей или желает учиться дистанционно.

Читайте также: