Ключевые моменты:
- В 702 школах Одесской области будет преобладать очная форма обучения, с применением смешанных и дистанционных форматов в отдельных школах.
- По количеству учеников больше всего их в Одесском районе – около 89 тысяч, все школы города будут работать очно и смешанно.
Ситуация по районам и сравнение с прошлым годом
По данным Одесской областной военной администрации, большинство школ области будет работать в очном режиме, некоторые учреждения применяют смешанное или дистанционное обучение.
Расчетный контингент учащихся по районам:
- Березовский район: 11 517 учеников, 52 школы – очно, 10 – смешанно, 2 – дистанционно
- Болградский район: 12 624 ученика, 54 школы – очно, 5 – смешанно, 5 – дистанционно
- Одесский район: 89 тысяч детей, 64 школы – очно, 23 – смешанно, 11 – дистанционно; в городе Одесса – очное и смешанное обучение
- Раздельнянский район: 11 414 учеников, 46 школ – очно, 7 – смешанно, 2 – дистанционно
- Измаильский район: 21 118 учеников, 52 школы – очно, 12 – смешанно
- Белгород-Днестровский район: 20 596 учеников, 71 школа – очно, 5 – смешанно, 2 – дистанционно
- Подольский район: 21 203 ученика, 67 школ – очно, 5 – смешанно
В прошлом году в регионе обучались около 265 тысяч учеников, из них 20 тысяч – первоклассники. Тогда 77% соискателей образования обучались в смешанном формате.
Образовательная сеть области состоит из 702 школ, более 800 учреждений дошкольного образования, 99 внешкольных учреждений, профессионально-технических и специальных предвысших учебных заведений.
