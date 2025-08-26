Ключевые моменты:

В 702 школах Одесской области будет преобладать очная форма обучения, с применением смешанных и дистанционных форматов в отдельных школах.

По количеству учеников больше всего их в Одесском районе – около 89 тысяч, все школы города будут работать очно и смешанно.

Ситуация по районам и сравнение с прошлым годом

По данным Одесской областной военной администрации, большинство школ области будет работать в очном режиме, некоторые учреждения применяют смешанное или дистанционное обучение.

Расчетный контингент учащихся по районам:

Березовский район: 11 517 учеников, 52 школы – очно, 10 – смешанно, 2 – дистанционно

Болградский район: 12 624 ученика, 54 школы – очно, 5 – смешанно, 5 – дистанционно

Одесский район: 89 тысяч детей, 64 школы – очно, 23 – смешанно, 11 – дистанционно; в городе Одесса – очное и смешанное обучение

Раздельнянский район: 11 414 учеников, 46 школ – очно, 7 – смешанно, 2 – дистанционно

Измаильский район: 21 118 учеников, 52 школы – очно, 12 – смешанно

Белгород-Днестровский район: 20 596 учеников, 71 школа – очно, 5 – смешанно, 2 – дистанционно

Подольский район: 21 203 ученика, 67 школ – очно, 5 – смешанно

В прошлом году в регионе обучались около 265 тысяч учеников, из них 20 тысяч – первоклассники. Тогда 77% соискателей образования обучались в смешанном формате.

Образовательная сеть области состоит из 702 школ, более 800 учреждений дошкольного образования, 99 внешкольных учреждений, профессионально-технических и специальных предвысших учебных заведений.

Читайте также: