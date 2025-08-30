Ключевые моменты:

1 сентября в 12:00 в Одесском зоопарке пройдет праздник для первоклассников;

Вход для первоклассников бесплатный;

С 1 сентября зоопарк работает по новому графику.

Одесский зоопарк приглашает первоклашек посетить зоошколу

Как сообщается на странице заведения в Facebook, 1 сентября в 12:00 на сельском подворье состоится первый в жизни урок – зоошкола, где юные школьники смогут поближе познакомиться с домашними животными, узнать интересные факты и пообщаться с пушистыми жителями зоопарка.

«Это прекрасная возможность начать учебный год с улыбкой, открытиями и хорошим настроением. Ждем вас в зоопарке – месте, где знания оживают!», – приглашают организаторы.

Вход для первоклассников бесплатный.

С 1 сентября Одесский зоопарк работает по новому графику

Кроме того, зоопарк сообщает о новом режиме работы с 1 сентября:

Одесский зоопарк

Вход и касса: с 9:00 до 17:00;

Обзор территории: до 18:00.

Акватеррариум

Вход и касса: с 9:00 до 17:00

Обзор экспозиции: до 17:30.

Еще новости Одессы по теме: