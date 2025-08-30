Ключевые моменты:
- 1 сентября в 12:00 в Одесском зоопарке пройдет праздник для первоклассников;
- Вход для первоклассников бесплатный;
- С 1 сентября зоопарк работает по новому графику.
Одесский зоопарк приглашает первоклашек посетить зоошколу
Как сообщается на странице заведения в Facebook, 1 сентября в 12:00 на сельском подворье состоится первый в жизни урок – зоошкола, где юные школьники смогут поближе познакомиться с домашними животными, узнать интересные факты и пообщаться с пушистыми жителями зоопарка.
«Это прекрасная возможность начать учебный год с улыбкой, открытиями и хорошим настроением. Ждем вас в зоопарке – месте, где знания оживают!», – приглашают организаторы.
Вход для первоклассников бесплатный.
Читайте также: Без цветов и линеек: как начнется учебный год в школах Одессы
С 1 сентября Одесский зоопарк работает по новому графику
Кроме того, зоопарк сообщает о новом режиме работы с 1 сентября:
Одесский зоопарк
- Вход и касса: с 9:00 до 17:00;
- Обзор территории: до 18:00.
Акватеррариум
- Вход и касса: с 9:00 до 17:00
- Обзор экспозиции: до 17:30.
Еще новости Одессы по теме:
- Енот Люцифер стал поводом для протестов и проверок в Одессе;
- Одного отпустили, а другой не сможет летать: как чувствуют себя птицы из одесского ресторана;
- Тепло для Венди: Одесский зоопарк получит новую систему отопления.