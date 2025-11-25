Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации (МВА) Сергей Лысак.
Ключевые моменты:
- Учебные заведения Приморского и Пересыпского районов переходят на онлайн-обучение из-за отсутствия отопления.
- По маршруту от Железнодорожного вокзала до Пересыпского района запустят социальные автобусы.
- Решается вопрос об оперативной перевозке пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в другие больницы.
Детали
Решение о переходе на дистанционное обучение было принято на заседании городского оперативного штаба. Главная причина – отсутствие надлежащего теплоснабжения в части зданий после вражеского обстрела 24 ноября.
Сергей Лысак также добавил, что, кроме обеспечения транспортом жителей пострадавших районов, особое внимание уделяется медицинским учреждениям. Городские власти решают вопрос о транспортировке пациентов в тяжелом состоянии в больницы, где отопление работает стабильно.
О возвращении к очному формату обучения будет сообщено дополнительно.
