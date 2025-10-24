Ключевые моменты

В Одесском зоопарке создали проект «ЗооПенХаб» для людей пожилого возраста.

Пенсионеры-волонтеры помогают сотрудникам зоопарка убирать, красить и ухаживать за животными.

Еженедельно для них проводят лекции, экскурсии и квесты о животных и природе.

Волонтеры создают изделия для детей и животных, участвуют в праздничных мероприятиях и даже снимаются в клипах.

«ЗооПенХаб» стал для пожилых одесситов местом общения, творчества и душевного равновесия во время войны.

Волонтеры «третьего возраста»: как Одесский зоопарк принял «на работу» пенсионеров

Зоопарк возобновил свою работу через месяц после начала полномасштабной войны. К тому же, несмотря на войну, решили отпраздновать столетний юбилей зоопарка — 23 сентября 2022 года. Только своими силами привести территорию в порядок было сложно.

– С начала войны мы приняли более 1000 животных от людей, которые уезжали из города. Часть наших сотрудников должна была ухаживать за ними, – вспоминает Игорь Беляков. – Рабочих рук не хватало. К тому же — постоянные ночные дежурства. Бригады сотрудников вместе со мной оставались в зоопарке, чтобы быстро реагировать на возможные прилеты.

И зоопарк обратился за волонтерской помощью к одесситам. Откликнулись многие, в том числе пожилые люди. Предложили свою поддержку и студенты Института третьего возраста, работающего при Приморском территориальном центре социальной помощи.

– Они пришли к нам, чтобы помочь. Что-то почистить, что-то покрасить — сделать то, что могут люди их возраста, – рассказывает заместитель директора по зооветеринарным вопросам Ольга Павлова. – А потом, в знак благодарности, мы им предложили: давайте первый час вы будете работать, а второй — мы будем рассказывать вам о зоопарке, животных, природе.

Пожилые волонтеры с радостью согласились. Зоопарк стал для них островком душевного равновесия во время войны — среди пустых улиц, тревог, прилетов, неизвестности… Активными волонтерами зоопарка стали и участники Одесского краеведческого общества «Моя Одесса». Так для пожилых одесситов появился проект «ЗооПенХаб».

Что делают пенсионеры в Одесском зоопарке

– Когда пришли впервые, женщины сразу спросили, куда бежать, чтобы укрыться во время тревоги, – вспоминает Ольга Павлова, ответственная за проект. – Мы объяснили, что ближайшее укрытие — на Привозе. Но на территории зоопарка тоже есть убежище. Первые дни они еще боялись. Но атмосфера зоопарка настолько помогает расслабить нервную систему, что позже женщины реагировали на тревоги гораздо спокойнее.

Занятия решили проводить каждый четверг — с 10:00 до 12:00. Они сразу стали популярными. Еженедельно «ЗооПенХаб» посещали около 20 человек. Если приходило больше — даже было трудно распределить между ними работу, – добавляет Ольга Павлова.

Волонтеры с удовольствием работали в зеленой зоне. Тамара Биханова, возглавляющая группу краеведов, принесла интересные растения, которые разводит на своей даче. Посадила в зоопарке глицинию. Сегодня эта цветущая лиана прекрасно прижилась.

А для белочек и попугаев краеведы собирают и приносят шишки. Участники «ЗооПенХаба» зачистили и покрасили металлические ограждения, заборы вольеров фламинго и слонихи Венди.

– Летом наша Венди любит подуть – лавки напротив оказываются все в пыли. К тому же и утки стараются, – отмечает Ольга Павлова. – Поэтому лавки приходилось мыть практически каждый день.

А еще пожилые волонтеры помогают убирать в вольерах у птиц, во дворе сельского типа – там, где нет опасных животных. Выполняют, конечно, несложные работы. И делают это с удовольствием.

Пенсионеры не только помогают, но и учатся в Одесском зоопарке

Встречи волонтеров-пенсионеров не прекращаются и с наступлением холодов. В лектории зоопарка проходят занятия, лекции. Темы — самые разнообразные. Герпетолог Игорь Беляков, конечно, рассказывает о змеях и черепах, показывая обитателей акватерариума зоопарка.

Орнитолог, заведующий центром разведения хищных птиц и сов Виктор Пилюга — о птицах. Причем не только об их гнездовании, миграционных путях и отношениях с человеком, но даже о психобиологии птиц. Оказывается, ястреб — холерик, а орел — меланхолик. К таким выводам пришли орнитологи, наблюдая за рефлексами хищников.

Руководитель акватерариума Валерий Бойченко раскрыл секреты ихтиологии: от способов выживания глубоководных видов до экологической роли рыб в водоемах. Специалисты ботанического отдела рассказали о растениях в зоопарке и в природе. Сотрудники ГСЧС и представители Красного Креста провели лекции по безопасности — научили слушателей, как действовать при обнаружении взрывоопасных предметов. Даже с искусственным интеллектом пожилых одесситов познакомили. Писатель Александр Макаров рассказал, как инструменты ШИ могут помочь в повседневной жизни: от поиска информации до визуального искусства.

Злопамятный слон и черный юмор времен оккупации Одессы: байки, которые рассказывают в зоопарке

Некоторые лекции превращаются в мини-экскурсии по зоопарку. А в конце лета для пожилых студентов проводят квесты.

Интерактивной стала лекция об истории слонов Одесского зоопарка. Много интересного на эту тему рассказали волонтеры-краеведы. Забавной историей поделилась Тамара Биханова.

– После войны мама моей подруги, художницы Галины Мещеряковой, работала в больнице. В домике, который сейчас относится к зоопарку. Окна ее кабинета выходили на слоновий загон, – рассказывает Тамара Павловна. – Летом, когда окна были открыты, слон протягивал хобот, и она угощала его яблочком. Но однажды пришел сварливый пациент, начал раздражать. Слон протянул хобот, а она вместо яблочка легонько его хлопнула — мол, уходи. И слон решил отомстить: следующего пациента вместе с врачом окатил водой.

Еще одна история, которую, по словам Тамары Павловны, рассказали одесситки «со стажем», скорее относится к «черному юмору». Во время Второй мировой войны, чтобы спасти зоопарк и хоть как-то кормить зверей, здесь устроили швейную мастерскую. Все, у кого были швейные машинки, принесли их сюда. И действительно, работа мастерской помогла выжить и животным, и людям. А перед самым концом оккупации сюда зашел румынский военный. Осмотрел машинки, выбрал лучшую, завернул в платок и закинул на спину. Начал выходить из мастерской — за ним побежала лайка. Он поскользнулся на пороге, упал спиной на машинку, сломал позвоночник и умер. Девушки тогда говорили: если они и дальше будут красть — пусть все машинки забирают.

Одесские пенсионеры снимутся в клипе с Игорем Беляковым?

После лекций пожилые студенты помогают зоопарку готовиться к праздникам. На Хеллоуин, например, с удовольствием вырезали тыквы. А некоторые даже участвовали в представлениях.

– Мою подругу, – рассказывает Тамара Биханова, – попросили присмотреть за таинственным «хеллоуинским» домиком. Она надела «ведьмину» шляпу, взяла в руки косточку и всем детям, которые заходили в домик, говорила: «Я добрая ведьма. Если сегодня пожелаете что-то хорошее, я махну этой косточкой — и всё сбудется». Не представляете, какой ажиотаж был у этого домика. Все хотели, чтобы добрые пожелания исполнились.

Среди участниц «ЗооПенХаба» — немало рукодельниц. Они проводят для маленьких посетителей зоопарка мастер-классы. Раскрывают секреты создания макраме, оригами, поделок из пластилина. Делают аппликации и для животных — из семян, на мучном клее. Обычно дарят их обезьянкам. Те выклевывают семена и лакомятся ими.

Позже пожилых волонтеров начали привлекать к изготовлению некоторых объектов для обогащения среды обитания животных.

– Животные в зоопарке ограничены в пространстве, – объясняет Ольга Павлова. – В природе они большую часть времени проводят в поисках пищи. А в зоопарке еду им приносят в одно и то же время и на одно и то же место. Обогащение среды позволяет животным чувствовать себя полноценнее, задействовать рефлексы, которыми они пользуются в природе. Копытным, например, в разных местах развешиваем кормовые веники — чтобы они двигались по территории. Обезьянам делали специальные коробочки, из которых нужно было придумать, как достать еду. Или понять, как вытащить еду из трубы. Для хищников такие коробки украшаются перьями птиц. Внутрь кладут мясо. А для тигров из коробок сделали и раскрасили «зебру».

Участницы «ЗооПенХаба» состоят в вокальных и танцевальных ансамблях. На праздники они выступают на площадках зоопарка. В репертуаре — украинские народные песни. Игорь Беляков даже собирается снять с ними совместный музыкальный клип.

– Для пожилых людей очень важна социальная жизнь, – отмечает директор зоопарка. – За границей для обеспеченных людей пенсия — это время путешествий. У наших пенсионеров такой возможности чаще всего нет. Но они по-прежнему хотят получать новые впечатления, быть полезными. Всё это они находят у нас в зоопарке. Причем путешествия по миру животных для них — абсолютно бесплатные.

Читайте также: