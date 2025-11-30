Ключевые моменты

Предприниматель Алексей стал опекуном бездомных собак на одесском радиорынке — он кормит их, лечит и обеспечивает безопасность.

Собаки стали «охранниками» магазина: они встречают посетителей, доверяют людям и поддерживают порядок на территории.

Одесситы присоединяются к помощи: приносят корм, лекарства и поддерживают инициативу Алексея, признавая собак «индикатором человечности».

Накануне зимы Алексей обустроил для животных тёплую будку и впускает их в магазин во время тревог, демонстрируя настоящую заботу в военное время.

Местные «драконы» нашли своего героя

Бездомные животные всегда ищут тепла и еды рядом с людьми. Они сразу чувствуют тех, кто относится к ним с уважением. Собаки мгновенно начинают доверять таким людям и становятся их верными друзьями.

Возле радиорынка стояла полу заброшенная промбаза. Несколько собак выбрали её своей территорией, став «охранниками». Когда она почти полностью опустела, четвероногие столкнулись с голодом.

– Я очень люблю собак, – рассказал нам предприниматель Алексей. – Увидел, что им там тяжело, и несколько раз пошёл покормить. Они, как «дракончики», незаметно появлялись из разных уголков территории.

Собаки оказались не только умными, но и хитрыми. Они быстро вычислили, куда идёт их новый кормилец. Уже через несколько дней «охранники» начали приходить в магазин Алексея. Они смотрели сквозь стеклянные двери, пытаясь пробраться внутрь.

«Охранники» по призванию

Теперь возле магазина Алексея каждого прохожего встречают добровольные четырёхлапые «охранники». Они внимательно осматривают людей, позволяют себя погладить, обнюхивают незнакомцев. Пройдя этот «собачий контроль», вы спокойно заходите в магазин, но даже через стекло несколько пар глаз внимательно следят за вами.

Алексей не просто кормит животных. Он отвечает и за полный медицинский уход:

Прививки и стерилизацию: Алексей вызывает ветеринара для необходимых процедур.

Неотложную помощь.

– Один пёс попал под машину — мы оказывали ему помощь прямо в магазине. Другому оперировали большое нагноение. Были раны, аллергии. Всегда вызываю ветврача, и мы решаем проблемы, которые возникают у моих «драконов».

При этом он всегда настаивает на оплате услуг, даже когда ветеринары предлагают помочь бесплатно.

Настоящий индикатор человечности одесситов

Команда Алексея уже стала популярной. Люди, которые разделяют его отношение, привозят корм. Его хватает не только для местных «подопечных». Частью помощи Алексей делится с приютами Одессы и волонтёркой из Овидиополя.

В собачьей стае с Одесского радиорынка царит строгая иерархия, которую нужно уважать. Например, Рыжик выбрал роль личного охранника Алексея. А Волчок держится вместе со своей «женой» Верочкой и сыном Джеком.

Алексей даже придумал игру: кто из покупателей громко крикнет «Волчок!» у входа, тому бесплатно установят защитное стекло на телефон.

Защита во время тревог и от холода: как собаки переживут зиму

Алексей всегда впускает собак в магазин во время воздушных тревог и дождя. Он уверен: животные, как и люди, по-разному переживают стресс от взрывов. Им также нужно чувство безопасности и защиты.

Накануне зимы Алексей позаботился о тепле. Он заказал и привёз просторную трёхметровую деревянную будку с толстыми стенами и тремя окнами. Хотя собак пять, они любят спать, плотно прижимаясь друг к другу, так что в дом легко поместятся 6–7 «драконов».

На радиорынке отношение Алексея к животным уважают. Работник соседнего магазина Константин объясняет это просто:

– Собак обязательно нужно поддерживать. Если люди перестанут помогать животным, они и друг другу перестанут помогать. Собаки — это хороший индикатор того, насколько мы человечны и милосердны.

Пример Алексея доказывает, что даже в самые трудные военные времена можно оставаться человеком, который уважает право на жизнь. Хочется верить, что это вдохновит многих. Собаки, которых предали, выбросили или потеряли, готовы к невероятной преданности и благодарности. Нам стоит учиться у них. Начните с помощи тем, кто живёт рядом с вами.

