Ключевые моменты:

Одесса добилась расширения списка объектов под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Такой статус должен сдерживать возможные угрозы со стороны агрессора.

В перечень добавили пять новых памятников в историческом центре города.

Одесса и ЮНЕСКО: усиленная защита культурного наследия

Одесса получила расширенный список объектов, которым присвоен статус под усиленной защитой ЮНЕСКО. Это один из ключевых международных инструментов для охраны культурного наследия и фиксации ответственности за преступления против него.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

И.о. директора департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Федор Стоянов отметил, что такой статус должен служить сдерживающим фактором. По его словам, Одесса рассчитывала именно на эту форму защиты, подавая документы по историческому центру города. Но соседнее государство-агрессор игнорирует международное право и собственные обязательства.

Ранее под усиленной защитой уже находились Одесская опера, филармония, Литературный музей и Астрономическая обсерватория. Теперь к ним добавились ещё пять объектов, расположенных на территории Всемирного наследия ЮНЕСКО:

Одесский музей западного и восточного искусства;

Одесский национальный художественный музей;

Здание кирхи (Церковь Святого Павла);

Приморская лестница;

Одесская национальная научная библиотека.

Аккерманская крепость, что в Одесской области, также получила наивысший уровень международной защиты во время войны.

В горсовете напомнили, что преступления против культурных объектов не имеют срока давности и всегда влекут ответственность.

