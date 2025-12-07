Ключевые моменты:

Владимир Зеленский наградил известного волонтера из Одессы Сергея Стерненко государственной наградой «Золотое сердце».

В 2025 году этой наградой отметили 45 волонтеров.

На Стерненко неоднократно совершались нападения, последний раз — в мае этого года.

Соответствующий указ накануне опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Вместе с Сергеем Стерненко награду также получили волонтер херсонской ОО «Сильні, бо вільні» Павел Матвиец (посмертно) и волонтерка николаевской организации Rebel Volunteers Христина Дмитриченко.

В 2025 году отличием «Золотое сердце» были награждены в общей сложности 45 волонтеров.

«Золотое сердце» — государственная награда, которой отмечают особый вклад волонтеров в поддержку обороны Украины, а также помощь населению и развитие волонтерского движения в условиях российской агрессии.

Награду учредили 5 декабря 2022 года по инициативе президента. Уже в том же году ее впервые вручили 76 людям. Позже, в сентябре 2023 года, отличия удостоились шесть иностранных граждан (двое — посмертно), а 5 декабря 2023 года — еще 40 украинских волонтеров и представителей благотворительных организаций.

Напомним, 1 мая 2025 года на Сергея Стерненко было совершено вооруженное нападение, в результате которого он получил ранение. Это была не первая атака на общественного деятеля: в мае 2018 года на Стерненко также напали. Тогда один из нападавших погиб от ножевого ранения, а активист был госпитализирован. В декабре 2023 года Приморский суд Одессы закрыл производство, указав, что следствие не доказало его вины.

Еще по теме: Кто и зачем стрелял в одесского волонтера: все подробности покушения на Стерненко.