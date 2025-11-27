Ключевые моменты:

Открылись два новых маршрута с интервалом движения 1 час.

Автобусы работают ежедневно с 06:30 до 20:00, включая часы пик.

Новые социальные маршруты Одессы

В Одессе начала работу еще одна пара социальных маршрутов, на которых бесплатно перевозят пассажиров современные автобусы Mercedes, ранее переданные городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С сегодняшнего дня запущены маршруты:

«ул. Святослава Рихтера – ул. Дегтярная»

«ул. Тираспольское шоссе (Два Столпа) – ул. Дегтярная»

На каждый из них вышло по два автобуса, а интервал движения составляет около одного часа. Транспорт работает с 06:30 до 20:00, охватывая утренний и вечерний часы пик.

Также продолжает курсировать ранее открытый социальный маршрут «Железнодорожный вокзал – ул. 28 Бригады». На нем задействованы четыре муниципальных автобуса, которые ходят каждые 30 минут. Для жителей Пересыпского района этот маршрут стал важной альтернативой после остановки трамваев — теперь он соединяет самые отдаленные части района с центром города.