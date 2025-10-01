Ночь после аномального ливня он провел на своем рабочем месте – следил за ситуацией. К счастью, стихии Одесский зоопарк пощадили. К удивлению, территорию особо не затопило, деревья-старожилы не падали. Животные во время дождя спрятались в своих оборудованных логовах и домиках. И даже крыши ни в одном из зданий зоопарка не протекли.

— Каким-то чудом особых проблем у нас не было, — подчеркивает директор зоопарка. – сделали ревизию помещений. Запасы продовольствия не пострадали. Склады, где хранятся крупы, не подтопило. А в морозильных установках с запасами мяса и рыбы не было проблем с электричеством. Не подмокло и сено – сеновал, во время очередного «прилета» поврежден дроном, мы отремонтировали. Разве что – переполнилось, почти вышло из берегов большое озеро у центрального входа. Хотя мостик из-за него не затопило.

Сейчас излишнюю воду из озера уже откачали насосами. Так что у пеликанов, лебедей, уток и других водоплавающих птиц все в порядке.

– Да, и в старых вольерах для копытных, где плохой дренаж – вернее, его вообще нет – лужи и грязь. Но это вечная проблема даже при небольшом дожде, – не скрывает Игорь Беляков. – Но сейчас уже все подсохло, вода идет.

Лужи на территории зоопарка дворники расчистили еще утром. Животные постепенно выходят из своих укрытий погулять. А зоопарк, как всегда, ждет посетителей.

Фото — Одесский зоопарк