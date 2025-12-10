Ключевые моменты:
- ПВО уничтожила большинство ударных дронов.
- Одно попадание вызвало пожар на складе, повреждения локальные.
- Пострадавших нет, критическая инфраструктура работает стабильно.
Массовая ночная атака дронов по Одесской области
В ночь на 10 декабря Одесская область снова подверглась массовой атаке ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили большинство вражеских целей, однако один из дронов все же попал в объект инфраструктуры.
По информации Одесской ОВА, в результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Также повреждения получило складское помещение. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 28 пожарных.
Читайте также: Культурный геноцид против Украины: как Россия веками уничтожала украинскую идентичность
Спросить AI: