Ключевые моменты:

  • ПВО уничтожила большинство ударных дронов.
  • Одно попадание вызвало пожар на складе, повреждения локальные.
  • Пострадавших нет, критическая инфраструктура работает стабильно.

Массовая ночная атака дронов по Одесской области

В ночь на 10 декабря Одесская область снова подверглась массовой атаке ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили большинство вражеских целей, однако один из дронов все же попал в объект инфраструктуры.

атака 10 декабря

По информации Одесской ОВА, в результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Также повреждения получило складское помещение. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

К счастью, погибших и пострадавших нет. 

От ГСЧС привлекались 6 единиц  техники и 28 пожарных.

Читайте также: Культурный геноцид против Украины: как Россия веками уничтожала украинскую идентичность

 

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме