Ключевые моменты:

ПВО уничтожила большинство ударных дронов.

Одно попадание вызвало пожар на складе, повреждения локальные.

Пострадавших нет, критическая инфраструктура работает стабильно.

Массовая ночная атака дронов по Одесской области

В ночь на 10 декабря Одесская область снова подверглась массовой атаке ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили большинство вражеских целей, однако один из дронов все же попал в объект инфраструктуры.

По информации Одесской ОВА, в результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Также повреждения получило складское помещение. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 28 пожарных.

Читайте также: Культурный геноцид против Украины: как Россия веками уничтожала украинскую идентичность