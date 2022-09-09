Одесскому зоопарку – 100 лет: прерванная реставрация, львы-переселенцы и травмпункт для зверей

В сентябре этого года Одесский зоопарк отмечает свой столетний юбилей. Возникший в начале прошлого века, он пережил безденежье, разруху, безразличие чиновников. В годы фашисткой оккупации – был спасен своими самоотверженными сотрудниками. И сейчас, во время уже русско-украинской войны, по-прежнему остается островком мира и неисчерпаемого разнообразия природы. В зоопарке побывала корреспондент «Одесской жизни».

Из дворца – на Привоз

Один из старейших в Украине, Одесский зоопарк был создан в сентябре 1922 года. Отцом-основателем и первым его директором стал ученый секретарь общества «Югоклимат» Генрих Бейзерт.

Сначала зоопарк располагался на Приморском бульваре – на территории нижнего сада Воронцовского дворца. Здесь было высажено более 200 хвойных деревьев, построены бассейны для водоплавающих птиц, укреплены склоны, в которых были вырублены площадки и гроты для содержания животных.

В первой коллекции Одесского зоопарка, согласно сохранившимся документам, находились «несколько медведей, несколько обезьян разной породы, одна лисица, три молодых орла, одна лебедь и некоторое количество кроликов разной породы». В самом же Воронцовском дворце расположился музей природоведения.

В 1928 году зоопарк закрыли. Отчасти – из-за протестов общественности о содержании животных на территории исторического памятника. Отчасти – из-за долгов. Ведь работал зоопарк на полном хозрасчете, без каких-либо бюджетных ассигнований.

Свою постоянную прописку Одесский зоопарк получил только в 1937 году. Поселились звери возле Привоза на территории 1-го Христианского кладбища, к этому времени «перепрофилированного» в парк культуры и отдыха.

Во время обороны Одессы в зоопарке разместили подсобные хозяйства зенитной батареи противовоздушной обороны. И зенитчики «взяли шефство» над животными: ухаживали, оказывали помощь раненым, кормили, чем могли. А сразу же после освобождения города, 12 апреля 1944 года, зоопарк вновь открыл свои двери для посетителей.

Программа «Зоопарк-100»

Генрих Бейзерт мечтал о зоологическом парке, который был бы настоящим домом для зверей – просторным и уютным. Но, что греха таить, Одесский зоопарк, при всей любви к нему одесситов, самым благоустроенным назвать было никак нельзя. И это – в городе-миллионнике, признанном туристическом центре!

Поэтому в 2013 году городские власти приняли амбициозную программу реконструкции и развития Одесского зоопарка на 2013-2022 годы «Зоопарк-100».

Чего тут только ни напланировали! Для медведей и обезьян – настоящие «острова» по полторы тысячи квадратных метров. Для рукокрылых – павильон «Ночной мир». В тропикарии должны были порхать экзотические бабочки. А чтобы за животными и зимой можно было наблюдать – предусмотрены зимние смотровые залы с окнами из прочного стекла. В общем, через семь лет зоопарк должен был измениться до неузнаваемости. Но что-то пошло не так. Окончательный проект реконструкции приняли только в прошлом году. Так что преобразовать зоопарк, к сожалению, удалось лишь частично. Финансов хватило на новый вход, несколько вольеров, просторные и благоустроенные тигрятник и медвежатник.

Второй этап проекта должен был начаться со сноса старых вольеров для копытных и постройки новых. Затем запланировали реконструкцию слоновника, перенос хозяйственной зоны. Строительная техника для начала работ должна была зайти на территорию зоопарка в первых числах марта. Но планы жестко скорректировала война.

Временно перемещенные львы

Сейчас в зоопарке живут 1600 животных 240 видов. К тому же в первые недели войны одесситы, покидавшие город, принесли сюда около 700 своих домашних любимцев. Зоопарк принимал всех (кроме кошек и собак), только просил помочь с вольерами и клетками для «переселенцев». А со временем нашел для оставленных животных новые семьи. Своих питомцев забирают сегодня и прежние хозяева, вернувшиеся в Одессу.

А вот пару белых львов из разрушенного рашистами харьковского Экопарка Фельдмана привез в Одесский зоопарк его директор Игорь Беляков.

– Вольеры хищников в Экопарке были разрушены. А самих их уже чуть ли не усыплять собирались. И тогда разные зоопарки забирали из Харькова львов, тигров, леопардов. Места у нас в зоопарке лишнего нет, но все же мы решили взять пару белых львов. Они были в очень плохом состоянии: перепуганные бомбежками, с ранами на теле и кровоточащими носами – видимо, в страхе метались по клетке, – вспоминает Игорь Беляков. – Мы их в Одессе подлечили, окружили заботой. И через месяц их было не узнать. Наши животные сирены не боятся – они не знают, что за этим может последовать. А белые львы первое время очень боялись сирены, паниковали. Потом это прошло.

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Сначала львы жили в тигрятнике. Но вскоре одесская предпринимательница, пожелавшая сохранить анонимность, «подарила» им львятник. Он больше, есть отапливаемый зимник. В вольерах сохранили все деревья. Только надели на стволы специальные защитные «юбки». Они уберегут деревья и не дадут львам вскарабкаться на них. Зато тени у животных достаточно.

После войны харьковчане планируют восстанавливать свой зоопарк. И временно перемещенных белых львов заберут. Тогда в новый львятник переселятся одесские львы. Можно будет попробовать образовать львиный прайд.

Больница для птиц и зверей

Практически каждый день в зоопарк приносят травмированных животных. В частности – довольно много раненых птиц.

– Это не всегда может быть связано с прямым попаданием в них осколков снарядов. Увеличилось количество контуженых птиц, – рассказывает Игорь Беляков. – Птицы пугаются взрывов, работы ПВО, прилетов. Когда это случается в полете, они в панике могут натыкаться на какие-то предметы. Если птица ударяется головой – она контужена. На несколько дней она вообще теряет координацию. Как правило, потом это проходит. Но такой птице надо помогать.

Приносят в травмпункт зоопарка аистов, чаек, хищных птиц. А недавно директор привез контуженого орлана-белохвоста. Травмированная птица – занесенная, кстати, в Красную книгу Украины – приземлилась во дворе частного дома в районе Балтской дороги. Сейчас орлана уже вылечили и вскоре собираются выпускать в дикую природу.

Выходили в зоопарке и щенка енотовидной собаки, спасенного в Беляевке из западни сотрудниками ГСЧС.

– Зверек был в тяжелейшем стрессе, полный упадок сил. Потянул себе мышцы и связки. Не реагировал, даже когда его брали на руки. К счастью, выходить его удалось. Сейчас щенок уже встает на ноги, ест самостоятельно и даже пытается кусаться. Так что после полной реабилитации его выпустят обратно в плавни, – делится Беляков. – Если есть такая возможность, животное должно жить в природе. В зоопарке мы оставляем его только в том случае, если на воле не выживет – к примеру, птица без крыла. В природе животным, конечно, лучше.

О «животной» любви и взаимопомощи

Везет Одесскому зоопарку и на меценатов, и на необычные подарки. Подарили им, к примеру, гиеновую собаку.

– Я давно хотел этих собак – это довольно большая редкость, – рассказывает директор зоопарка. – А так как эти животные стайные, наш молодой кобелек в одиночестве скучал. Начали искать для него девочку. Нашли в Гостомеле, в зоопарке «12 месяцев». Привезли – и у них такая любовь, взаимопонимание с первой минуты!

Гостомель с первых дней рашисткой агрессии стал эпицентром боев за Киев. Зоопарк очень пострадал. Но выстоял, сохранил почти всех животных, восстановился и сейчас работает.

Нет сильных разрушений в зоопарке Николаева. Хотя есть проблемы с водой. А для зоопарка это очень тяжело. Но животных эвакуировать пока не собираются. Работает Николаевский зоопарк только по выходным. Посетители там – редкость. Ведь сейчас в Николаеве осталось меньше половины населения.

Одесситы перенаправляют в Николаевский зоопарк корма и ветеринарные препараты, полученные от Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. В самом же Одесском зоопарке даже небольшой стратегический запас кормов образовался – на всякий случай. Ведь помогают ему все – волонтеры, благотворительные фонды, одесситы.

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После войны реставрация Одесского зоопарка обязательно продолжится, убежден Беляков. А сегодня он очень нужен людям – кусочек мирной жизни, дающий спокойствие и уверенность в нашей Победе.