«Вечный огонь» погасят из-за плановых технических работ с 24 октября по 6 ноября

Информационные таблички с сроками работ уже установлены возле мемориала

Такие меры необходимы для обеспечения надежного функционирования газового оборудования мемориала и предотвращения возможных аварийных ситуаций. Профилактика включает проверку систем подачи газа, состояния коммуникаций и восстановление элементов конструкции в случае необходимости.

Для информирования общественности возле мемориала уже установлены информационные таблички, которые сообщают о сроках приостановки подачи газа и причинах этого решения.

Напомним, мемориал Неизвестному матросу является одним из символов памяти о героизме воинов во Второй мировой войне. Его открытие состоялось в 1975 году, а «Вечный огонь» стал местом для почтения памяти погибших защитников. Ежегодно сюда приходят жители и гости Одессы, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения ветеранам.

