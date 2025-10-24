Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДТЭК Одесские электросети.
Ключевые моменты:
- Порывы ветра могут повредить воздушные линии электропередачи
- Существует риск масштабных блэкаутов и отключений электроэнергии
Детали
Как сообщается, в Одессе и области прогнозируются порывы южного ветра со скоростью до 15–20 м/с, а также умеренный до значительного дождя. Такие погодные условия создают высокий риск повреждения воздушных линий электропередачи, что может привести к блэкаутам в различных районах региона.
В компании призывают жителей быть осторожными и не приближаться к оборванным линиям электропередачи. Также рекомендуется не парковать автотранспорт под опорами ЛЭП, чтобы избежать повреждения имущества при падении проводов или деревьев.
«Наши бригады переведены в режим повышенной готовности. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности, не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи и не паркуйте автомобили под опорами», — предупредили в ДТЭК Одесские электросети.
В случае отключения электроэнергии одесситы могут проверить причину или подать заявку через чат-боты в Telegram и Viber, а также на официальном сайте компании dtek-oem.com.ua. Это позволит быстрее реагировать на аварии и восстанавливать электроснабжение.
Читайте также:
- В Одессе затушат «Вечный огонь» на мемориале: в чем причина
- Уникальную операцию младенцу с пороком сердца провели в Одессе
- За продажу оружия с фронта в Одесской области задержали преступную группировку