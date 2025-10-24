Об этом сообщили на Фейсбук-странице ДТЭК Одесские электросети.

Ключевые моменты:

Порывы ветра могут повредить воздушные линии электропередачи

Существует риск масштабных блэкаутов и отключений электроэнергии

Детали

Как сообщается, в Одессе и области прогнозируются порывы южного ветра со скоростью до 15–20 м/с, а также умеренный до значительного дождя. Такие погодные условия создают высокий риск повреждения воздушных линий электропередачи, что может привести к блэкаутам в различных районах региона.

В компании призывают жителей быть осторожными и не приближаться к оборванным линиям электропередачи. Также рекомендуется не парковать автотранспорт под опорами ЛЭП, чтобы избежать повреждения имущества при падении проводов или деревьев.

«Наши бригады переведены в режим повышенной готовности. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности, не приближайтесь к оборванным линиям электропередачи и не паркуйте автомобили под опорами», — предупредили в ДТЭК Одесские электросети.

В случае отключения электроэнергии одесситы могут проверить причину или подать заявку через чат-боты в Telegram и Viber, а также на официальном сайте компании dtek-oem.com.ua. Это позволит быстрее реагировать на аварии и восстанавливать электроснабжение.

