Ключевые моменты:

Слониха Венди из Одесского зоопарка отметила 46-й день рождения;

Именинницу угостили «тортом» из фруктов и овощей, а дети поздравили Венди открыткой с пожеланиями;

Для гостей праздника прошли мастер-классы, игры и праздничный концерт.

В качестве праздничного подарка именинницу угостили импровизированным тортом из свежих овощей и фруктов, которым она тут же и полакомилась.

Также всеобщая любимица получила приветствия от маленьких посетителей зоопарка, которые написали ей свои пожелания на специальной открытке.

А известный своими креативными идеями директор зоопарка Игорь Беляков в честь дня рождения Венди предстал перед посетителями в новом образе – индийского слона.

Также Игорь Беляков рассказал о Венди.

«Каждый сентябрь Венди знает, что у нее день рождения. Знает, что будет в ее честь праздник. Очень любит внимание людей. Понимает, что мы собрались в ее честь, поэтому мы делаем праздник и для людей, и для Венди», – сообщил Игорь Биляков.

А еще в этот день в Одесском зоопарке прошли интересные мастер-классы, игры и развлечения с участием аниматоров и праздничный концерт.

