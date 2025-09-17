Вместо налитых гроздей – изюм

В этом году урожай винограда не радует – лето было засушливым. Те, кто взял за принцип выращивать сладкую ягоду без сращения, чисто естественным путем, получили меньший урожай.

– Сначала на кустах было много гроздей – и мы радовались, но из-за отсутствия влаги местами они начали засыхать, – рассказывает Наталья Косенко, владелица виноградников возле села Нагорное Ренийской общины. – Больно смотреть на кусты с гроздьями «изюма». Однако виноградная жатва идет, за виноградом уже приезжали крафтовики из Львовской области, киевляне. Отгружаем продукцию также виноделам Одесской области. Сначала покупали виноград с сахаром не более 19 граммов на литр – для изготовления игристых вин. Теперь, когда ягоды набрали больше сахара, началась закупка на сухие вина.

Наталья рассказала, что возле виноградников построили смотровую башню – чтобы гости могли увидеть всю красоту плантаций, расположенных недалеко от озера Кагул.

Одна из самых больших проблем – дефицит рабочих рук. Он и раньше был, а сейчас, в период войны, только усилился. Работа физически тяжелая – целый день на ногах под прямыми лучами солнца, которое жарит изо всех сил.

К сбору винограда привлекаются жители многих сел, возникают дополнительные расходы на доставку людей из отдаленных населенных пунктов.

Пошел звать соседей на помощь

Виноградарь из Болграда Валерий Абаджиев, который 25 лет назад заложил виноградник на дачном участке за городом, урожаем доволен:

– Да, большинство виноградарей в этом году жалуются на урожай, но у меня он отличный, – говорит Валерий. – Этому способствовало местоположение – недалеко от озера Ялпуг: виноградник старый и уже «дотянулся» корнями до влаги, которая ему крайне необходима. Я сейчас собрал «пино», «мускат», работы продолжаю.

Валерий Абаджиев подтвердил, что сейчас, во время войны, почти невозможно привлечь помощников на сбор винограда – кто-то в ВСУ, кто-то уехал из Украины.

– Я просто пошел по соседям и попросил помочь, – рассказывает Валерий.

Он вспомнил, как в старину деды говорили: если земледелец плачет, то виноградарь радуется. И наоборот: если земледелец радуется, то виноградарь плачет.

– В этом засушливом году урожай хлеба был низким, разочаровали также кукуруза и подсолнечник, – рассказывает житель Болграда. – Поэтому мы, виноградари, на коне: в такие годы, когда ощущается дефицит дождей, виноград особенно качественный. Поэтому радуемся тому, что будем пить изысканные вина.

