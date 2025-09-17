Ключевые моменты:
- 18 сентября в Одессе и области ожидается сильный северо-западный ветер. Объявлено штормовое предупреждение;
- Одесситов призывают быть осторожными, ограничить поездки и не оставлять авто под деревьями;
- В Черном море усиливается минная опасность;
- В Одессе завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура днем +19+21°C, ночью +13+15°C;
- В Одесской области днем до +24°C, ночью +10+15°C, местами небольшой дождь, видимость на дорогах хорошая.
В одесской мэрии предупреждают: в связи с ухудшением погодных условий одесситам и гостям города следует быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.
«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей», – сказано в сообщении мэрии.
Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И поэтому в этот день желательно отказаться от посещения пляжей. В случае обнаружения морской мины либо похожих на нее предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.
Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 19-21°С.
Температура морской воды 20-21°С
Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября
По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
