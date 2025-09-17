Ключевые моменты:

18 сентября в Одессе и области ожидается сильный северо-западный ветер. Объявлено штормовое предупреждение;

Одесситов призывают быть осторожными, ограничить поездки и не оставлять авто под деревьями;

В Черном море усиливается минная опасность;

В Одессе завтра облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура днем +19+21°C, ночью +13+15°C;

В Одесской области днем до +24°C, ночью +10+15°C, местами небольшой дождь, видимость на дорогах хорошая.

В одесской мэрии предупреждают: в связи с ухудшением погодных условий одесситам и гостям города следует быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей», – сказано в сообщении мэрии.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И поэтому в этот день желательно отказаться от посещения пляжей. В случае обнаружения морской мины либо похожих на нее предметов ни в коем случае их не трогать, а безотлагательно сообщать о находке по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 18 сентября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 19-21°С.

Температура морской воды 20-21°С

Прогноз погоды в Одесской области на 18 сентября

По Одесской области в четверг облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Автор фото – Юрий Бершадский