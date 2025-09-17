Ключевые моменты:

В Одессе мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК при проверке документов;

Раненого доставили в больницу, а нападавший скрылся;

Детали происшествия зафиксированы на боди-камеру, идет расследование.

Что известно о нападении на военного ТЦК

Инцидент произошел вечером 16 сентября в Киевском районе города во время проверки документов. Подробности рассказали в Одесском областном ТЦК и СП.

Остановленный гражданин, отказавшись предъявить военный билет, попытался скрыться, а затем атаковал ножом военнослужащего, нанеся ему проникающее ранение.

Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Все детали происшествия зафиксированы на боди-камеру, материалы переданы в правоохранительные органы, которые квалифицируют нападение как тяжкое уголовное преступление.

В ТЦК подчеркивает: такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них является строгой и неотвратимой.

Напомним, в августе этого года в Овидиополе мужчина угнал автомобиль ТЦК, когда его перевозили вместе с другими военнообязанными.

