Ключевые моменты:

75-летняя Надежда Шевченко из села Демидовка, бывшая морячка-кухарка Черноморского пароходства, стала героиней публикации «Одесской жизни».

Несмотря на популярность и отклики читателей из Украины и из-за рубежа, супруги и сегодня ведут непростую сельскую жизнь, содержат хозяйство и коней.

Как морячка на пенсии стала популярной личностью

После закрытия местной газеты «Хлебороб» госпожа Надежда отдает предпочтение региональной газете «Одесская жизнь». Говорит, что читает ее от первой до последней страницы. Особенно любит новости из регионов, о жизни сел, богатых древними традициями, и, разумеется, интересуется рецептами.

– Единственной отрадой в сельской жизни остается пресса. Ее каждую пятницу доставляет из Любашевки в село передвижное почтовое отделение, – рассказала сельская хозяйка Надежда Шевченко. – После рассказа обо мне в газете даже нашлись родственники мужа в Беларуси, и немало знакомых из Украины и из-за границы откликнулись.

А земляки при встрече с госпожой Надеждой вспоминали, как вкусно она готовила на их свадьбах, юбилеях и именинах.

Но, несмотря на популярность, жизнь Надежды Шевченко и ее мужа Валентина Гузенко остается неизменной. Каждый день им, сельским труженикам с небольшой пенсией, приходится заботиться о хлебе насущном. И хотя супругам уже тяжело это делать, пару вороных, единственных в селе лошадей, они продолжают содержать. Сейчас, когда на пороге зима, их гужевой транспорт — на вес золота. Родственники и односельчане в первую очередь просят помочь доставить сушняк из посадок во двор.

Неустанно заботятся сельчане Надежда и Валентин и о собственном подсобном хозяйстве, так называемом золотом запасе семьи — небольшой отаре овец.

Читайте также: О селе Демидовка на Одесщине: казацкий крест, ржавая сабля и галушки со шкварками

На анонсном снимке: Надежда Шевченко с мужем Валентином Гузенко