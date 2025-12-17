Ключевые моменты:

Арциз остается без света после вражеских атак.

По данным ДТЭК, свет планируют вернуть 26 декабря.

В городе работают пункты несокрушимости и полевые кухни.

Когда восстановят свет в Арцизе

После вражеских ударов по энергетике юга Одесщины город Арциз до сих пор остается без электроснабжения. Местные жители получают сообщения от компании ДТЭК с предварительной информацией о восстановлении света.

По прогнозам энергетиков, электроснабжение планируют вернуть в пятницу, 26 декабря, ориентировочно в 12:00. Эти сроки пока являются предварительными и могут измениться в зависимости от ситуации.

Городской голова Арциза Сергей Парпуланский сообщил, что в ночь и утром 17 декабря громада снова подверглась вражеским атакам. На местах повреждений уже работает специальная комиссия, которая оценивает последствия и контролирует восстановительные работы.

На территории Арцизской громады круглосуточно работают пункты несокрушимости. Это безопасные и доступные места, где жители могут согреться, зарядить телефоны и другие гаджеты, получить актуальную информацию и поддержку.

Кроме того, в Арцизе действуют пункты полевой кухни. Там можно получить горячий обед или приготовить еду из собственных продуктов.

Напомним, за этот год враг атаковал все 20 распределительных станций Одесской области. Из-за того, что часть из них полностью уничтожена, невозможно применять графики отключений. В настоящее время на Одесчине без электроснабжения временно остаются еще 32,3 тысячи потребителей, а атака РФ на энергетику нашего региона признана чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

