Новосельское

С огорода — в супермаркет

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Утром на улицах Новосельского — оживленное движение многочисленных фургонов. Часть из них собирается в центре. По номерам видно, откуда гости — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. Всех благословляет со своего постамента покровитель села — святой Николай.

Новосельское, памятник св. Николаю

Жители в прицепах подвозят коробки и ящики в центр, перегружая их в фургоны. Перекупщики ездят по улицам и собирают коробки непосредственно по домохозяйствам.

Часть фургонов, загрузившись, направляются сразу на рынки Одессы и других городов, часть — везут овощи под Маяки, откуда уже фурами они поедут в сети АТБ, «Сильпо» и другие супермаркеты. Новосельское поставляет витамины на всю Украину.

— Давайте я отключу телефон, иначе интервью у нас не получится, — говорит Оксана Константинеску, которая обеспечивает связь между продавцами и покупателями.

Правильно скоординировать работу, предоставить точную информацию — это очень важно. Задача — оперативно загрузить транспорт, чтобы не было простоев.

Оксана Константинеску в собственной теплице

Политика: все и много

С первых чисел апреля жители Новосельского отгружают первую продукцию — огурец, цветную капусту. На днях начнут собирать кабачок и пекинку.

— Еще на подходе баклажаны. В этом году Новосельское идет на рекорд: так рано синих еще никогда не было! — радуется за односельчан Оксана. — Пока приезжают только фургоны, потому что объемы небольшие. Но чуть позже в Новосельское за товаром будут приходить и фуры.

В Измаильском районе, самом южном на Одесчине, теплицами занимаются не только новосельчане.

— Если Утконосовка специализируется в основном на помидорах, а Озерное — на огурце, то наша политика — вырастить широкий ассортимент, — говорит Оксана. — У нас в этом году есть все. Если капуста, то белокочанная, цветная, пекинская. Есть капуста под пленкой ранняя, есть на грунте — до поздней осени. В течение сезона выращиваем перец, помидоры и многое другое.

В заложниках у термометра

Чтобы продавать овощи с первого апреля, работать начали в октябре-ноябре прошлого года.

— Сначала все шло хорошо — осень была теплой, но февральские холода очень подвели, — рассказывает Оксана. — Те, кто начал работать с капустой в октябре, прогадали: в феврале пришли холода, и капуста, вместо того, чтобы начать формировать головки, выбросила цветок. Толку уже не будет — надо выбрасывать и пахать. Следовательно, вся работа и все расходы — прямые убытки. А вот у тех, кто приступил к севу капусты в ноябре, все должно получиться. Как это предсказать? Невозможно. В нашем деле всегда есть риск.

Погода спутала карты и тем, кто сделал ставку на ранний огурец.

— В феврале пришлось теплицы постоянно отапливать, ребята не спали по ночам, — рассказывает Оксана. — В апреле снова пришли холода — снова топили котлы. Кто-то пеллетами, кто-то гранулами, кто-то углем, но в любом случае затраты большие.

Теплицы возле каждого дома

Почему цены кусаются?

Покупатели в один голос говорят о том, что цены на овощи «кусаются». Не подозревая, какой ценой они достаются производителям.

Чтобы построить теплицу, нужно вложить немало денег — дорого стоят металл, пленка, система капельного орошения.

— Если раньше теплица могла окупиться за один сезон, то сейчас так уже не получается, — рассказывает Оксана. — На протяжении всего цикла работы идут сплошные расходы. Надо пахать свой надел земли — отдай трактористу 100 гривен за сотку. Нужно купить торф для рассады. В теплицы надо завезти навоз — 8-10 тысяч гривен за КамАЗ. Каждый хозяин покупает не один прицеп, а несколько, в зависимости от площади теплиц. Навоза покупаем много, это основа, без него овощи не растут. Применяем и минеральные удобрения — нитроаммофоску (азот, фосфор и калий), аммиачную селитру, мочевину. Без химии овощи не вырастить. Впрочем, сейчас все продукты с «химией», даже хлеб и мясо. Но на рынках и в супермаркетах есть лаборатории, ведется контроль, следят за тем, чтобы не превышались нормы.

Слизняки тоже с аппетитом

Жители Новосельского, которые занимаются производством овощей вот уже лет тридцать, все стали агрономами, постоянно учатся.

— Вредителей очень много разных, появились и новые, — рассказывает Оксана. — Видим, что слизней больше стало, но мы научились с ними бороться. Появились вредные жуки, названий которых я даже не знаю, но их очень много. Потеплеет — появятся различные гусеницы. Помидоры начала поражать томатная моль. Как от нее избавиться — еще не знаем. Пробуем много препаратов, но эффективных пока не нашли. Никогда наши кабачки не болели мозаикой, а в прошлом году уже появилась и эта проблема. Мозаика — это вирусное заболевание растений. Она уже перекинулась на перец и помидоры. От нее томаты становятся как пластмассовыми, кусты погибают. Средства защиты растений очень дорогие, причем, не факт, что помогут.

Откуда появились новые болезни и вредители? Кто-то утверждает, что от импортных семян. Есть версия, что болезни передаются через тару, так называемые бананки (коробки из картона), которые поставляют в Украину из-за рубежа.

Ценовые качели: наши овощи «закаленные»

Мы попросили Оксану, которая знает все расходы овощеводов, сделать прогноз цен в новом сезоне — ждать ли подорожания?

Оказывается, многое зависит от объемов поставок в Украину импортных овощей.

— Еще вчера перекупщики брали капусту по 57 гривен за килограмм, — рассказывает Оксана. — Приехали в Одессу и узнали, что завезена большая партия македонской капусты, которая «сбила» цены. Перекупщики остались в минусе. Так же лихорадит и нас, производителей. Мы не можем самостоятельно определять отпускную цену так, чтобы были стабильные заработки.

Ситуация на рынке всегда непредсказуема, мы не знаем, когда и сколько завезут овощей из Македонии и Турции. Но мы точно знаем, что торговые сети отдают предпочтение именно нашей, отечественной продукции. Почему импортные овощи транспортируются в холодильниках. Попадая на прилавки, из-за изменения температурного режима они быстро портятся. А наши овощи «закаленные». Теплицы проветриваются, много продукции выращивается просто на почве. Такие овощи хранятся значительно дольше.

Хватит гнуть спину!

Работа в теплицах — это тяжелейший физический труд. Однако постепенно новоселы начинают механизировать процессы. Например, было сложно обрабатывать теплицы инсектицидами для уничтожения насекомых-вредителей: как не оберегайся, а все равно надышишься ядохимикатами.

— Привезли специальные аппараты из Турции, — рассказывает Оксана. — Теперь заливается нужный раствор, теплица закрывается — и аппарат сам, без присутствия человека, обрабатывает растения. Один фермер приобрел механизм, который делает сразу три операции — высаживает рассаду, натягивает пленку и прокладывает систему капельного орошения. Применяет эту технику сам и предоставляет услуги односельчанам.

Просто не надо мешать

Андрей Войнов, староста с. Новосельское

С началом широкомасштабной войны у жителей юга Одесщины возникли проблемы с реализацией продукции: под Паланкой не пропускали транспорт из других областей без специального разрешения пограничной службы. Жители села обратились за помощью в Ренийский горсовет.

— На сегодняшний день эта проблема решена, — говорит староста села Андрей Войнов, — Водители, которые намерены приезжать за продукцией, обращаются в старостинский округ, передают ксерокопии документов. Всю эту информацию я предоставляю в Ренийский горсовет, который делает официальный запрос в Белгород-Днестровский пограничный отряд. В течение десяти дней водители получают пропуска, причем они действуют до конца года. Считаю, что задача государственных служб и органов местного самоуправления — просто не мешать людям. И тогда они все сделают сами.

Староста отметил, что в период войны, когда люди не имеют возможности выезжать на заработки, тепличным хозяйством очень активно начали заниматься и молодые семьи. Теплицы — единственный способ заработать, не выезжая из родного села.

Приятно видеть село, где строятся новые дома. Где нет ни одного участка земли, заросшего сорняками. Где обработана каждая пядь земли.

Один из новых домов

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