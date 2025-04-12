С огорода — в супермаркет

Утром на улицах Новосельского — оживленное движение многочисленных фургонов. Часть из них собирается в центре. По номерам видно, откуда гости — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье. Всех благословляет со своего постамента покровитель села — святой Николай.

Жители в прицепах подвозят коробки и ящики в центр, перегружая их в фургоны. Перекупщики ездят по улицам и собирают коробки непосредственно по домохозяйствам.

Часть фургонов, загрузившись, направляются сразу на рынки Одессы и других городов, часть — везут овощи под Маяки, откуда уже фурами они поедут в сети АТБ, «Сильпо» и другие супермаркеты. Новосельское поставляет витамины на всю Украину.

— Давайте я отключу телефон, иначе интервью у нас не получится, — говорит Оксана Константинеску, которая обеспечивает связь между продавцами и покупателями.

Правильно скоординировать работу, предоставить точную информацию — это очень важно. Задача — оперативно загрузить транспорт, чтобы не было простоев.

Политика: все и много

С первых чисел апреля жители Новосельского отгружают первую продукцию — огурец, цветную капусту. На днях начнут собирать кабачок и пекинку.

— Еще на подходе баклажаны. В этом году Новосельское идет на рекорд: так рано синих еще никогда не было! — радуется за односельчан Оксана. — Пока приезжают только фургоны, потому что объемы небольшие. Но чуть позже в Новосельское за товаром будут приходить и фуры.

В Измаильском районе, самом южном на Одесчине, теплицами занимаются не только новосельчане.

— Если Утконосовка специализируется в основном на помидорах, а Озерное — на огурце, то наша политика — вырастить широкий ассортимент, — говорит Оксана. — У нас в этом году есть все. Если капуста, то белокочанная, цветная, пекинская. Есть капуста под пленкой ранняя, есть на грунте — до поздней осени. В течение сезона выращиваем перец, помидоры и многое другое.

В заложниках у термометра

Чтобы продавать овощи с первого апреля, работать начали в октябре-ноябре прошлого года.

— Сначала все шло хорошо — осень была теплой, но февральские холода очень подвели, — рассказывает Оксана. — Те, кто начал работать с капустой в октябре, прогадали: в феврале пришли холода, и капуста, вместо того, чтобы начать формировать головки, выбросила цветок. Толку уже не будет — надо выбрасывать и пахать. Следовательно, вся работа и все расходы — прямые убытки. А вот у тех, кто приступил к севу капусты в ноябре, все должно получиться. Как это предсказать? Невозможно. В нашем деле всегда есть риск.

Погода спутала карты и тем, кто сделал ставку на ранний огурец.

— В феврале пришлось теплицы постоянно отапливать, ребята не спали по ночам, — рассказывает Оксана. — В апреле снова пришли холода — снова топили котлы. Кто-то пеллетами, кто-то гранулами, кто-то углем, но в любом случае затраты большие.

Почему цены кусаются?

Покупатели в один голос говорят о том, что цены на овощи «кусаются». Не подозревая, какой ценой они достаются производителям.

Чтобы построить теплицу, нужно вложить немало денег — дорого стоят металл, пленка, система капельного орошения.

— Если раньше теплица могла окупиться за один сезон, то сейчас так уже не получается, — рассказывает Оксана. — На протяжении всего цикла работы идут сплошные расходы. Надо пахать свой надел земли — отдай трактористу 100 гривен за сотку. Нужно купить торф для рассады. В теплицы надо завезти навоз — 8-10 тысяч гривен за КамАЗ. Каждый хозяин покупает не один прицеп, а несколько, в зависимости от площади теплиц. Навоза покупаем много, это основа, без него овощи не растут. Применяем и минеральные удобрения — нитроаммофоску (азот, фосфор и калий), аммиачную селитру, мочевину. Без химии овощи не вырастить. Впрочем, сейчас все продукты с «химией», даже хлеб и мясо. Но на рынках и в супермаркетах есть лаборатории, ведется контроль, следят за тем, чтобы не превышались нормы.

Слизняки тоже с аппетитом

Жители Новосельского, которые занимаются производством овощей вот уже лет тридцать, все стали агрономами, постоянно учатся.

— Вредителей очень много разных, появились и новые, — рассказывает Оксана. — Видим, что слизней больше стало, но мы научились с ними бороться. Появились вредные жуки, названий которых я даже не знаю, но их очень много. Потеплеет — появятся различные гусеницы. Помидоры начала поражать томатная моль. Как от нее избавиться — еще не знаем. Пробуем много препаратов, но эффективных пока не нашли. Никогда наши кабачки не болели мозаикой, а в прошлом году уже появилась и эта проблема. Мозаика — это вирусное заболевание растений. Она уже перекинулась на перец и помидоры. От нее томаты становятся как пластмассовыми, кусты погибают. Средства защиты растений очень дорогие, причем, не факт, что помогут.

Откуда появились новые болезни и вредители? Кто-то утверждает, что от импортных семян. Есть версия, что болезни передаются через тару, так называемые бананки (коробки из картона), которые поставляют в Украину из-за рубежа.

Ценовые качели: наши овощи «закаленные»

Мы попросили Оксану, которая знает все расходы овощеводов, сделать прогноз цен в новом сезоне — ждать ли подорожания?

Оказывается, многое зависит от объемов поставок в Украину импортных овощей.

— Еще вчера перекупщики брали капусту по 57 гривен за килограмм, — рассказывает Оксана. — Приехали в Одессу и узнали, что завезена большая партия македонской капусты, которая «сбила» цены. Перекупщики остались в минусе. Так же лихорадит и нас, производителей. Мы не можем самостоятельно определять отпускную цену так, чтобы были стабильные заработки.

Ситуация на рынке всегда непредсказуема, мы не знаем, когда и сколько завезут овощей из Македонии и Турции. Но мы точно знаем, что торговые сети отдают предпочтение именно нашей, отечественной продукции. Почему импортные овощи транспортируются в холодильниках. Попадая на прилавки, из-за изменения температурного режима они быстро портятся. А наши овощи «закаленные». Теплицы проветриваются, много продукции выращивается просто на почве. Такие овощи хранятся значительно дольше.

Хватит гнуть спину!

Работа в теплицах — это тяжелейший физический труд. Однако постепенно новоселы начинают механизировать процессы. Например, было сложно обрабатывать теплицы инсектицидами для уничтожения насекомых-вредителей: как не оберегайся, а все равно надышишься ядохимикатами.

— Привезли специальные аппараты из Турции, — рассказывает Оксана. — Теперь заливается нужный раствор, теплица закрывается — и аппарат сам, без присутствия человека, обрабатывает растения. Один фермер приобрел механизм, который делает сразу три операции — высаживает рассаду, натягивает пленку и прокладывает систему капельного орошения. Применяет эту технику сам и предоставляет услуги односельчанам.

Просто не надо мешать

С началом широкомасштабной войны у жителей юга Одесщины возникли проблемы с реализацией продукции: под Паланкой не пропускали транспорт из других областей без специального разрешения пограничной службы. Жители села обратились за помощью в Ренийский горсовет.

— На сегодняшний день эта проблема решена, — говорит староста села Андрей Войнов, — Водители, которые намерены приезжать за продукцией, обращаются в старостинский округ, передают ксерокопии документов. Всю эту информацию я предоставляю в Ренийский горсовет, который делает официальный запрос в Белгород-Днестровский пограничный отряд. В течение десяти дней водители получают пропуска, причем они действуют до конца года. Считаю, что задача государственных служб и органов местного самоуправления — просто не мешать людям. И тогда они все сделают сами.

Староста отметил, что в период войны, когда люди не имеют возможности выезжать на заработки, тепличным хозяйством очень активно начали заниматься и молодые семьи. Теплицы — единственный способ заработать, не выезжая из родного села.

Приятно видеть село, где строятся новые дома. Где нет ни одного участка земли, заросшего сорняками. Где обработана каждая пядь земли.

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