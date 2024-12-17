Такие они, современные вечерницы в селе Обжилое на Балтщине

Первую сплели из футбольной сетки

– С первого дня большой войны мы не прекращаем плести сетки, – рассказывает инициатор идеи, директор Обжильского дома культуры Василий Лопатюк.

Их первая защитная сетка была изготовлена на основе футбольной. Сначала к делу присоединились пять человек. Потом стали приходить желающие. Материал использовали, кто какой принес. Впоследствии перешли на флизелин, потому что военные, с которыми инициативная группа поддерживает постоянную связь, подтвердили, что легкий флизелин гораздо практичнее в боевых условиях.

Флизелин, как и основу, приходится закупать. И тут на помощь пришел Центр культуры и досуга Балты – режиссер центра Анна Грабован откликнулась на просьбу помочь с приобретением материала.

Научились плести и адаптивные носки

– Есть много военных объектов, которые нуждаются в маскировке. Поэтому нужно понимать задачи, которые у каждого подразделения свои. А тогда плести по необходимым размерам и по назначению. За эти годы мы научились не только плести сетки, но и вязать теплые носки для военных и адаптивные носки для тех, кто имеет ранения, – продолжает Василий Лопатюк.

Поэтому мастерицы вяжут, плетут, шьют, готовят и поют украинские песни о доблести защитников Родины.

Кто эти энтузиасты?

Это супружеская пара Дарина и Валерий Романенко, у которых двое братьев на передовых рубежах фронта. Валерий прекрасно справляется с изготовлением окопных свечей. Заметно волонтерство и Оксаны Москаленко, Инны Мазий, сестер Алены и Людмилы Григорецких, пенсионерок Тамары Бережной, Софии Бондарчук. Как говорит господин Василий, всех не перечислить. Люди берут домой сумки и режут дома полоски. А когда получают пенсию, прямо с почты заходят в Дом культуры, чтобы задонатить со своей небольшой платы. Присоединяются и дети, которые готовят защитникам рисунки и ангелов-хранителей.

Директор мастерит фонарики и грелки

Владимир Лопатюк постоянно на связи с волонтерским сообществом и военными подразделениями, что помогает всегда быть в курсе их потребностей. Директор делает электронику, паяет павербанки, мастерит фонарики, встраивает лампочки на аккумуляторы, делает электрические грелки парням. Грелки работают от павербанков или любого источника питания на пять вольт. Поэтому нужны электронные сигареты, особенно в металлическом корпусе, другие идут на фонарики. Также нужны припой и канифоль, провода от зарядок для телефонов.

Здесь очень надеются, что их услышат благотворители и помогут.

Кроме отправленных подарков на передовую, в День вооруженных сил Украины и на Святого Николая в Доме культуры сотрудники поздравят военные подразделения и детские сады и школы концертной программой.

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