Всем селом месить чамур: как наши предки строили дома из глины и соломы

Чамур, как тесто – должен был подойти

Краевед Владимир Никула рассказывает, что в Рени до сих пор стоит дом, построенный его дедушкой и бабушкой.

— Старожилы говорят, что такие дома с годами становятся все крепче и крепче, их только надо оберегать от проникновения влаги, — рассказывает Владимир Ильич. – В нашей местности, где нет камня и леса, дома строили из подручных материалов – глины и соломы. Это не такой простой процесс, как может показаться на первый взгляд, дома поднимали под руководством мастеров, которые лично отслеживали каждый этап и руководили работами. Во-первых, они знали, какая подходит глина, в каком месте ее следует брать. Во-вторых, значение имела солома: брали вызревшую, свежую. Старая солома не годилась, потому что не обеспечивает крепость замеса. Важный этап – разбивка дома на местности. Сразу отмечали внешний периметр строения и все внутренние простенки, предусматривая расположение окон и дверей. Поднимали все стены разом, чтобы дом был монолитом. Рядом с местом будущего строения готовили большую площадку для замеса чамура. Сюда привозили глину, которую раскидывали определенным слоем, высотой примерно до колена, сверху засыпали слой соломы, затем все это заливалось водой – и начинался замес. Месили ногами. Иногда, чтобы облегчить работу, привлекали обученных лошадей, которые ходили по кругу.

Мастер обязательно проверял качество работы на каждом квадратном метре. Когда ноги из месива выходили легко, когда к ним глина уже не приставала комками, замес шел к завершению.

Чамур, как тесто у хозяйки, должен был дойти, созреть. Для этого замес покрывали толстым слоем соломы, чтобы не испарялась влага, и оставляли на несколько дней. Мастер периодически брал пробы, опуская руку в замес. Он мог заключить: «Надо еще один день подождать». По каким критериям он это определял, нам, наверное, уже не узнать. И только после того, как «тесто подошло», начинали выкладывать стены или же делать лампачи (большие необожженные кирпичи) – в зависимости от того, по какой технологии поднимался дом. Но делали это в три этапа, давая каждому слою просохнуть, затвердеть. По мере поднятия стен сразу устанавливали рамы дверей и окон, сразу выводили углы.

Поскольку идеально ровно выложить стены из глины не получалось, в конце каждого этапа их «чесали» специальными граблями, чтобы выровнять поверхность. Строители понимали: чем ровнее сделаешь стену, тем легче потом будет мастерам, которые приступят к мазке, сначала по черновому варианту, затем – на чистовую. Тем более, что чаще эти работы делали женщины.

Когда стены стояли, приступали к потолку. Набивали деревянные рейки – дранку, на которые следовало плотно уложить валики из той же глины с соломой. Эту работу следовало сделать за один присест – чтобы потолок застыл монолитом. Делался еще один большой замес, и вновь нужно было собирать людей на чамур.

Отряд из Джурджулешт, «вооруженный до зубов»

В народе этот процесс назывался – потолочить. Требовалось много рабочей силы, чтобы за один световой день замесить глину с соломой и забросить в форме валиков наверх, где плотно утрамбовать.

Врач-невропатолог Ренийской больницы Олег Бурля, Почетный председатель молдавского национально-культурного общества «Извор», не устает рассказывать о том, как у него потолочили – это стало одним из самых ярких событий для его семьи.

— Когда после окончания Кишиневского медуниверситета я вернулся на малую родину, в Рени, и возглавил неврологическое отделение, на семейном совете было принято решение строить моей молодой семье дом, — рассказывает Олег Константинович. — Стены были подняты из кирпича, но на потолок требовалось затевать чамур. Мы начали подготовительные работы – завезли глину, солому. К назначенному дню женщины должны были приготовить не только стол, чтобы накормить всех, кто придет на помощь, но и закуски – они подаются в процессе работы с вином, для поддержания сил.

В тот период времени в нашей Ренийской больнице нередко лечились жители молдавских припрутских сел (ныне Республика Молдова): им было ближе к нам в Рени добираться, чем в свою районную больницу в Кагуле. Выписывая очередного своего пациента из села Джурджулешты, который успешно прошел курс лечения, в разговоре я сказал, что собираюсь в ближайшую субботу потолочить – просто к слову пришлось. Я не просил этого человека о помощи, я не приглашал его на чамур.

И вот приближалась суббота. Мы пригласили всю свою родню, всех папиных друзей, но понимали, что людей будет мало для такой объемной и физически тяжелой работы. Переживали, что не справимся за один световой день.

В субботу мы проснулись на рассвете, чтобы успеть с последними приготовлениями, как вдруг у калитки притормозил грузовик, подав громкий сигнал. Я вышел – кузов грузовика был битком набит людьми, мужчинами и женщинами! Большинство из них я видел в жизни впервые. Это был десант из села Джурджулешты. Мужчины, лихо перемахнув через борта, принимали от женщин огромные румяные хлеба, какие пекут в больших деревенских печах, тащили во двор бутыли с вином. В завершение передо мной прошествовал огромный казан с горячей кавармой – они еще и барашка приготовили. А для полного счастья прихватили гармошку! Моя жена, увидев этот трудовой и «вооруженный до зубов» десант, аж заплакала…

Как я узнал позже, мой пациент из села Джурджулешты, вернувшись домой, сообщил родственникам, что «доктор Бурля собирается потолочить». И община молдавского села решила, по традиции дедов-прадедов, помочь.

Вся работа – очень весело и дружно — была сделана до полудня.

Это был 1991 год, когда на смену старому укладу жизни уже пришли товарно-денежные отношения. Хочешь построить дом — нанимаешь мастеров и оплачиваешь их работу. Нам посчастливилось увидеть, как сообща, всем миром, строили дома наши предки. Сейчас такого уже не увидеть.

Человек с кувшином – особая должность

На каждом чамуре была одна особая «должность», которую всегда в рассказах упускают. О ней мне в своем время рассказал Почетный гражданин города Рени Николай Катранжи, многие годы возглавлявший профком Ренийского порта – потому что сам всегда занимал эту особую должность.

— Меня приглашали на каждый чамур в нашей округе, — как-то похвастался дядя Коля. – Люди работали, а я подносил стаканчик вина и закуску.

— То есть вы отлынивали от работы? – съязвила я.

— Такое сказать может только тот, кто не понимает. Работа была очень тяжелой, в мою задачу входило поддерживать приподнятое настроение. Вам каждый бессарабец скажет, что во время физических нагрузок небольшой стаканчик вина и силы придает, и настроение поднимает. Но здесь важно не перебрать, а держаться именно на рабочей волне. А люди-то разные… Здесь надо кожей чувствовать каждого человека и всю атмосферу в целом. Заметил, что человек тяжко вздохнул или схватился за поясницу, тут же подношу стаканчик вина и тарелочку с закуской. Брынзу, хлеб, пирожки, фой – все закуски готовились женщинами заранее. А пока человек зажевывает, рассказываю ему анекдот или забавную историю. Все вокруг смеются, подкидывают свои шуточки. Пять минут передышки – и человек продолжает работать.

Целый день балагурить и наливать, поддерживая настроение на стройплощадке, – для этого нужен особый талант. Которым действительно обладал непревзойденный оптимист и весельчак дядя Коля Катранжи. Светлая ему память. Как и всем тем, кто «всем миром» строили дома.