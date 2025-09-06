Женщинам – салоны, мужчинам – машинки

Если городские жительницы думают, что сельским красавицам негде прихорашиваться, то они ошибаются. Эта индустрия в Бессарабском очень развилась за последние годы. Недавно даже очередной бьюти-салон открылся – почему-то у нас любят английские слова. Я насчитала только в Бессарабском семь салонов красоты. Есть даже тату-салон.

В салоне красоты в центре поселка познакомилась с приятными парикмахерами Анной и Еленой. Салон современный и мало чем отличается от городского.

– Мы арендуем это помещение. Делаем прически, стрижки, окрашиваем, мелируем, здесь еще работает маникюрша и косметолог. Стрижка у нас стоит 250 гривен, клиентов хватает, – рассказали девушки.

В салонах можно нарастить ресницы, сделать татуаж бровей и даже нарастить волосы. Но это только в Бессарабском, бывшем райцентре. В селах парикмахеров почти нет, а где есть – принимают на дому. Приходишь, садишься в коридоре и тебя стригут, даже в зеркало себя не видишь. Стоит такая стрижка 200 гривен. Для мужчин нашли еще более простое средство – почти в каждом доме есть машинка для стрижки волос.

Швеям работы хватает

Второе место по количеству занимают швейные мастерские – их в Бессарабском пять. И все они очень популярны.

Юлия Цимбалюк родом из Волынской области, вышла замуж за гагауза и переехала в Бессарабское. Она окончила Хмельницкий университет по специальности технолог швейной промышленности.

– Сначала не знала, чем заняться, потом решила делать то, что умею лучше всего. Приобрела оборудование, сняла помещение и вот уже пятый год занимаюсь собственным делом. Во время войны люди заметно обеднели, новую одежду редко покупают, поэтому в основном делаю ремонт одежды. Хотя сначала надеялась, что буду шить на заказ, но на это не хватает времени. Видите – все столы завалены: кому змейку сделать, кому брюки подручить, кому заплатку вставить. Иногда даже приходится людей к конкурентам отправлять – такой завал, – рассказала Юлия.

А еще в Бессарабском есть пункт реставрации подушек и одеял.

Бабушки от будильников не отказываются

В ФОП Александра Рупца работает очень интересный человек, чья профессия становится редкой, – Николай Панкратьев. Он часовщик. О Николае мы писали в одном из прошлогодних номеров.

Неужели до сих пор кто-то пользуется механическими часами?

– Да, есть такие, – говорит Николай. – Мода на механические часы даже возвращается – все чаще ко мне обращаются молодые люди. А бабушки часто приносят старые будильники, не хотят от них отказываться. Еще ремонтирую ювелирные изделия – цепочки, браслеты.

Александр Рупец предоставляет еще кучу услуг – это изготовление ключей, ремонт обуви, заточка ножей, сверл, цепей для бензопил, а также фотосъемка.

Кто имеет умелые руки – не пропадет

Еще одна более-менее занятая ниша в бытовой сфере – ремонт мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров.

Кирилл Односталко ранее работал в рентген-кабинете в местной больнице, но с юности увлекался ремонтом оргтехники и со временем сделал это своей профессией.

– Клиентов много, приезжают со всего бывшего Тарутинского района. В основном приходится ремонтировать телефоны. Вообще сейчас умелые люди везде нужны. Тот, кто умеет что-то делать руками, не пропадет, – отмечает Кирилл.

Доставка доехала и до села

Услуга «доставка на дом» докатилась и до глубинки. В Бессарабском ее предоставляют уже пять кафе. Самое известное из них – «Пикник».

– Мы доставляем все, что есть в меню, но чаще всего заказывают пиццу и суши. Сейчас мы готовим пятнадцать видов пиццы и 27 видов роллов – холодные, запеченные, горячие. По Бессарабскому доставка бесплатная, по селам – зависит от расстояния. Однако в дальние села не доставляем – очень дорого обходится, – рассказала хозяйка «Пикника» Алла Тануркова.

В местной «Шашлычной» более популярна доставка шашлыков, запеченной рыбы, курбана.

– А еще мы готовим поминальные обеды, их также доставляем, – отмечает Марина Чербаджи, владелица кафе.

Есть в Бессарабском и доставка цветов.

Светлана Кюссе, владелица «Цветочной лавки», учительница по профессии, но вот уже восемь лет занимается флористикой.

– Мне нравится создавать цветочные композиции, постоянно учусь, перенимаю что-то новенькое. Перед первым сентября придется несколько ночей посидеть, заготовить букеты. Продаем и подарочные аксессуары, комнатные цветы, уличные вазоны. Кстати, комнатные цветы тоже часто дарят учителям. В Бессарабское, Соборное и Буджак доставка бесплатная, в села иногда автобусами передаем, – рассказывает Светлана.

С окнами и дверями, но без ремонта.

С установкой металлопластиковых окон и дверей проблем в бывшем Тарутинском районе нет. В Бессарабском в этой сфере работает пять фирм. Самая известная – Viknar`off.

– Мы работаем напрямую от Тернопольской компании. Изготавливаем окна, двери, рулонные шторы, жалюзи. Сами делаем замеры, устанавливаем. Обслуживаем весь бывший Тарутинский район, – рассказал Станислав Ников, предприниматель.

Мастеров ищут «цыганской почтой»

А вот если затеять ремонт, то и в Бессарабском, и в селах мастеров приходится искать «цыганской почтой». Сантехнику и днем со свечой не найдешь, только в некоторых коммунальных предприятиях. С электриками немного легче. Профессиональные штукатуры, маляры, плотники, кровельщики, печники – редкость. Все, кто есть, – «одиночки», ни к какой фирме не привязаны, следовательно, нужно искать телефоны, договариваться. С начала войны таких мастеров осталось один-два на село, а бывает, и на два-три села.

Мало осталось и мастеров по ремонту автомобилей – кое-что можно сделать только в Одессе, потому что на месте нужного специалиста не найдешь. Что касается ремонта бытовой техники, то нашла одного мастера по холодильникам и двух – по телевизорам, но ни одного – по стиральным машинам. И это на две общины – Бородинскую и Тарутинскую.

В последний путь с кучей проблем

В Бессарабском есть четыре фирмы, предоставляющие ритуальные услуги, однако там можно только приобрести венки, гроб, крест, заказать табличку и памятник. Ритуальный автомобиль предоставляет Бессарабское коммунальное предприятие. Еще в Бессарабском можно заказать поминальный обед. В одном из агентств ритуальных услуг спросила о копателях, чтобы выкопать могилу, – дали телефон. Мужчина сразу назвал цену – пять тысяч гривен, и это если на месте захоронения не нужно будет выкорчевывать деревья или кусты.

В селах вообще все на плечах родных покойного – копачи, транспорт, обед и многое другое. Хотя именно в селах еще жива давняя традиция взаимопомощи, поддержки, причем не только моральной, но и прежде всего делом.

Возможно, со временем сферу обслуживания в селе возьмут под свое крыло коммунальщики, было бы хорошо, чтобы коммунальные предприятия предоставляли населению хотя бы самые необходимые услуги, но сейчас у них также не хватает людей рабочих специальностей.

***

P.S. За ремонт морозильной камеры в Арцизе куме загнали такую цену, что она, когда посчитала перевозку камеры в Арциз и обратно, стоимость ремонта, то… решила купить себе новую камеру.