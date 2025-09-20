Ключевые моменты:

Алексей Понажов родился и вырос в Измаиле. Учился на автослесаря, получил юридическое образование и мечтал работать в полиции.

До войны работал в строительной сфере, а позже — ремонтировал автомобили вместе с другом.

С первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды морской пехоты. В январе 2025 года пропал без вести. В сентябре его опознали по ДНК.

В Измаиле попрощались с морпехом Алексеем Понажовым

19 сентября Измаил в трауре проводил своего защитника — старшего матроса Алексея Понажова, гранатометчика 36-й бригады морской пехоты. Об этом сообщил городской голова Андрей Абрамченко.

Алексей родился в Измаиле, учился в 10-й школе, а после 9 класса поступил в училище №38, где получил профессию автослесаря-водителя. Проходил срочную службу в автобате, затем окончил техникум экономики и права, мечтая работать в правоохранительных органах.

Однако судьба сложилась иначе: Алексей работал в строительстве, а вернувшись в родной город — в сфере ритуальных услуг и ремонта автомобилей. Вместе с другом чинил машины и вел обычную трудовую жизнь.

С началом полномасштабной войны без колебаний вступил в ряды Сил обороны. Три года провел на передовой, в самых горячих точках фронта. В январе 2025 года во время боев в Донецкой области пропал без вести.

Мать и сестра долго ждали вестей, надеялись на чудо. Но в сентябре семье сообщили: Алексея больше нет. Его личность установили с помощью ДНК-экспертизы.

19 сентября с Алексеем попрощались родные, побратимы и жители Измаила. Героя похоронили на Аллее Славы Нового кладбища.

