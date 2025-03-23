В частности, у одесситов спросили:

почувствовали ли вы существенные изменения?

стали ли необходимые медикаменты более доступными?

Среди опрошенных нами горожан многие ответили, что слышали об этой программе, но либо еще не покупали нужные лекарства, либо те медикаменты, на которые действует скидка, им просто не нужны.

А некоторые из опрошенных рассказали, что из лекарств, вошедших в список, в аптеках в наличии лишь пара наименований, а остальные попросту исчезли.

«Это смешно. Это только говорильня Министерства нашего. Никакой надежды на это нет! Я надеялась, но увы». – призналась одна из респонденток.

«Активированный уголь мне не нужен. И анальгин тоже. А те лекарства, которые мне нужны, они как были дорогими, так и остались», – ответила еще одна одесситка.

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

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