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Дешевые аналоги дорогих лекарств: что выбрать одесситам?

Дешевые аналоги дорогих лекарств: что выбрать одесситам?

Фармацевт Анна Головская рассказала читателям «Одесской жизни» о том, какие медицинские препараты чаще всего покупают одесситы в свою домашнюю аптечку. Также мы узнали, какие существуют аналоги популярных лекарств, и сравнили цены на эти препараты.


Из собственного опыта могу сказать, что у нас нет конкретного лидера между импортными лекарствами или лекарствами нашего производства. К примеру, если у человека серьезные проблемы со здоровьем, тогда на первом плане импорт (им больше доверяют), если это пожилые люди, из-за ценовой политики они стараются приобретать отечественные препараты, люди среднего возраста берут и те, и другие — выбор каждый раз варьируется».

Анна Головская, фармацевт

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Указана средняя стоимость на препараты. Более подробную информацию узнавайте в аптеках города — цена может меняться.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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