Дешевые аналоги дорогих лекарств: что выбрать одесситам?



Из собственного опыта могу сказать, что у нас нет конкретного лидера между импортными лекарствами или лекарствами нашего производства. К примеру, если у человека серьезные проблемы со здоровьем, тогда на первом плане импорт (им больше доверяют), если это пожилые люди, из-за ценовой политики они стараются приобретать отечественные препараты, люди среднего возраста берут и те, и другие — выбор каждый раз варьируется».

Анна Головская, фармацевт