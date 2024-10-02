Бесплатные лекарства для одесситов: как работает первый волонтерский центр лекарств

Спрос порождает волонтерство

До полномасштабной войны Игорь Федин был частным предпринимателем в сфере недвижимости. Но когда в Одессе на фоне обстрелов и паники начался огромный дефицит медикаментов, он вместе с друзьями взялся помогать собственными силами. Тогда наибольшая потребность была в препаратах для щитовидной железы, ведь их прием должен быть бесперебойным.

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— В то время возник дефицит лекарств, в частности L-тироксина. Как оказалось, каждая пятая женщина в Украине принимает этот препарат, но его невозможно было найти ни в одной из аптек ни за какие деньги. Поэтому к нам начали поступать запросы, и мы, используя собственные связи, находили препараты в Германии, Болгарии, Молдове. Мы бесплатно привозили и раздавали эти лекарства всем, кто в них нуждался, — рассказывает основатель международного благотворительного фонда «Ваш город» Игорь Федин.

Со временем появились и другие запросы о помощи. Но осознав, что лекарства — специфическое направление, которое мало кто готов поддерживать, волонтеры сосредоточились исключительно на медикаментах, ведь другие виды помощи активно предоставлялись различными гуманитарными центрами. Волонтеров поддержало несколько немецких компаний, которые являются партнерами уже третий год подряд.

— У нас не было центров, не было помещения, мы развозили лекарства адресно. И в какой-то момент их настолько увеличилось, что стало невозможно сделать доставку. Нам предложили место в сервисном центре, где ремонтируют ноутбуки. Когда было тесно, открыли центр на проспекте Шевченко, и уже там начали появляться очереди по 100-200 человек. Так мы стали первым в Украине волонтерским центром медикаментозной помощи.

Сейчас в Одессе медикаментозная помощь выдается по двум адресам:

ул. Успенская, 101;

проспект Шевченко, 6/5 (вход со стороны проспекта Гагарина).

Люди могут получить до пяти препаратов в месяц и оставить заявку на получение дорогостоящих лекарств. Всего ежедневно фонд предоставляет медикаментов на сумму более 100 тысяч гривен. А каждая выдача дорогостоящих препаратов обходится в 60 тысяч гривен. За все время полномасштабной войны медикаментозную помощь получили более 70 тысяч человек.

Бесплатный чекап организма

Многие временно перемещенные лица не знают, куда и как обращаться за медицинской помощью. «Ваш город» — единственный на юге Украины благотворительный фонд, имеющий лицензию Минздрава, поэтому в центре можно получить квалифицированную консультацию, пройти лабораторные и ультразвуковые исследования, ЭКГ сердца и получить конкретные рекомендации по дальнейшему лечению. Стоит отметить, что в центре подавляющее большинство врачей и персонала сами являются переселенцами, поэтому они как никто знают о потребностях и переживаниях во время вынужденного переезда.

Бесплатные медицинские услуги могут получить переселенцы, зарегистрированные в Одессе и области. Медицинский центр «Благотворительный доктор» расположен по адресу: г. Одесса, проспект Шевченко, 6/5.

Как получить помощь в центрах

Для получения помощи в центрах необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

регистрацию в Одессе или Одесской области;

справку о ВПЛ, если вы внутренне перемещенное лицо;

рецепты на рецептурные препараты.

К тому же в октябре ко Дню ментального здоровья благотворительный фонд «Ваш город» откроет Центр ментального здоровья. Психологическую помощь смогут получить все, кто в этом будет нуждаться.

За подробной информацией обращайтесь на горячую линию: +38 (066) 535-76-40.

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