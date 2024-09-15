Переезд из города в село: что почем и где искать жилье на примере Тарутино

Свое жилье продали, а найти новое — проблема

— Недавно я с двумя детьми-школьниками переехала из Николаева в Тарутино. Переезд начала планировать еще с начала большой войны. Выбирали недолго, потому что здесь бывала раньше в гостях у подруги — мы вместе учились в медицинском училище. Я была настолько поражена национальным колоритом и гостеприимством, что просто влюбилась в Тарутино. Поэтому выбрала именно этот поселок.

В Николаеве мы жили в двухкомнатной квартире, но я всегда мечтала о собственном доме со своим двором, садиком, небольшим огородом и, главное, чтобы было спокойно и безопасно. Подруга нашла мне работу в больнице, оставалось только найти дом. Поэтому я продала квартиру за 16 тысяч долларов в Николаеве. Спланировала переезд на школьные каникулы, чтобы до 1 сентября въехать в свое жилье. Думала, что подходящий вариант найду достаточно быстро, но вот уже третий месяц живу у подруги и не могу ничего найти.

Покупать квартиру я не хочу, а приобрести абы что — тоже. И вообще не понимаю, как в сельской местности работает рынок недвижимости? Где найти хотя бы какую-то информацию? За мои деньги предлагали часть дома старой немецкой постройки, дом с печным отоплением, но я одна, муж воюет, а я всегда жила в городе: не знаю, как тот котел топить, где брать дрова. Дети уже пошли в школу, а я никак не могу определиться, уже начинаю жалеть, что поспешила продать квартиру, — рассказала женщина.

Эта история натолкнула разработать некий алгоритм действий для тех, кто решил переехать в Тарутинскую или Бородинскую громаду во время военного положения. А женщине я посоветовала приобрести дом в поселке Березино, который находится в восьми километрах от Тарутино — по новой дороге до него можно доехать за пять минут, а цены на жилье в два раза ниже, хотя условия те же.

Лучше всего работает «цыганская почта»

Первое, с чем вы столкнетесь, — это поиск информации.

Да, на Тарутинщине нет агентства недвижимости. Поэтому вам в помощь интернет и местные группы в соцсетях. В Фейсбуке вы найдете группы «Тарбазар», «Купи, продай Тарутино», «Доска объявлений поселка Тарутино Одесской области», «Бородинский базар», «Новости Бородино» и другие. Подобные группы есть и в Вайбере. Если вы уже в поселке, то можете обратиться в местную газету, где также часто размещают объявления о продаже. А еще заглянуть в ОLX и в поиске просто набрать «Тарутино».

Впрочем, сразу скажу, что лично проанализировала все эти ресурсы и нашла только шесть объявлений. Поэтому рекомендую самим разместить в них свое объявление «куплю» — поверьте, вас продавцы найдут скорее, чем вы их.

И еще: если у вас есть знакомые на месте, попросите их о помощи. Они могут расспросить своих знакомых, а те своих — «цыганская почта» в сельской местности едва ли не самый действенный способ получить информацию.

Средняя стоимость и условия

Если вы решили приобрести жилье именно в Тарутино, то не надейтесь, что это будет дешево. Современный газифицированный дом с гаражом, подвалом, двором, огородом будет стоить от 20-25 тысяч долларов и выше. Трехкомнатная квартира — 15-18 тысяч, двухкомнатная — 12-14 и однокомнатная — 9-11 тысяч долларов (взята средняя стоимость).

В Тарутино есть и пятиэтажки, расположенные в микрорайоне, который местные называют «полтинник». Есть и микрорайон со своей инфраструктурой — в свое время его построили для работников газокомпрессорной станции, которая, к сожалению, сейчас законсервирована. В этих зданиях можно приобрести хорошую квартиру.

Однако если вы решили переехать в сельскую местность, лучше уж приобрести именно дом, чтобы почувствовать, сколько преимуществ дает собственный дом, особенно сейчас, во время войны.

Бесспорно, Тарутино очень привлекательно для жизни: здесь есть лицей, спортивная и музыкальная школы, больница, парк, детские игровые площадки, два детских сада, базар, магазины, кафе, ресторан, три банковских отделения и т.д. Однако если денег мало, то можно рассмотреть и другие населенные пункты. Среди которых, кстати, есть и газифицированные.

Например, в Тарутинской громаде вы можете приобрести газифицированный дом еще в Березино, Подгорном — стоимостью от 6 до 10 тысяч долларов, Августовском — за 5-8 тысяч. В Бородинской громаде газифицированные дома стоят: в Бородино, Иванчанке, Надречном — 6-7 тысяч долларов и в Вознесеновке — 3-5 тысяч. До остальных сел газ не дошел, поэтому там придется покупать дрова.

Но ничего страшного в этом нет: заказываете в местном лесничестве, и вам привезут их прямо во двор. Однако замечу, что зданий с печным отоплением также осталось очень мало, в основном дома отапливаются современными котлами. И стоят такие здания вдвое дешевле газифицированных. Во многих усадьбах есть гараж, хозяйственные помещения, колодцы или скважины, оборудованные насосами, огороды, подвалы, беседки для отдыха, «летние кухни» и местная особенность — виноградники и виноградные арки во дворе. Что важно — интернет и мобильная связь есть повсюду.

Что надо принимать во внимание при выборе жилья?

Как местная жительница, хочу дать пять советов относительно того, что надо принимать во внимание.

Первое — состояние автодорог и транспортная связь: плохих автодорог в бывшем Тарутинском районе довольно много.

Второе — медицинское обслуживание: поликлиника, больница есть только в Тарутино, в селах есть амбулатории и ФАПы. Более-менее налажено медицинское обслуживание в Бородино — здесь восстанавливается больница.

Третье — наличие школы, детского сада.

Четвертое — интересуйтесь, насколько развита сфера торговли. Если вы привыкли, что можете выйти из квартиры и купить все необходимое, то, кроме Тарутино, в других населенных пунктах такого не будет — далеко не везде есть магазины, аптеки, банкоматы, почтовые отделения (вместо них работают передвижные отделения). Зато хорошо развита торговля «на дому» — в селе вы сможете приобрести домашние молочные продукты, мясо, яйца, овощи и бессарабское вино.

И пятое — во время военного положения надо понимать, что бывший Тарутинский район входит в пограничную зону, а часть сел расположена в пятикилометровой пограничной полосе. Поэтому нужно будет получить разрешение на пребывание в пограничной полосе через 25-й пограничный Белгород-Днестровский отряд. Местным такие разрешения выдаются бессрочно. Но когда к вам захотят приехать родные или друзья, им потребуется получить временное разрешение на пребывание.

Среди преимуществ и колорит

Живописная природа, зарыбленные пруды, гостеприимное население, которое говорит одновременно на украинском, болгарском, русском, гагаузском, молдавском языках, национальный колорит, душистый степной воздух — здесь все это есть. И главное — вы не останетесь наедине со своими проблемами: с вами поделятся по-соседски «хлебом-солью», помогут чем смогут и поддержат в сложной ситуации.