Вся правда о «рогатых»: что рассказывает водитель, который проработал на троллейбусе почти полвека?

Валерий Дмитриев водил троллейбусы 45 лет! Он исколесил Одессу на всех возможных маршрутах и, кажется, знает о «рогатых» всё. Мы расспросили его о закулисье троллейбусной жизни.

Когда вы начали водить троллейбус?

Работать я начал в конце 1970-х. Тогда проезд был 4 копейки, а потом, с распадом СССР, стал стоить 15 копеек. У меня даже где-то остались эти билетики. Раньше у нас в Одессе было два парка – 2-е депо на ул. 25-й Чапаевской дивизии и депо на ул. Зоопарковой. В 2000-х их соединили и все троллейбусы переместили на Таирово.

Почему вы пошли работать на электротранспорт?

По образованию я вообще учитель физкультуры, и водителем троллейбуса изначально устроился из-за жилья (нам давали общежитие), но потом понял, что эта профессия мне по душе. Мне понравилась работа с людьми, ранние подъёмы, активная профсоюзная жизнь – мы ездили на экскурсии, участвовали в соревнованиях. Я за депо играл в теннис, волейбол, футбол, шахматы.

Какой маршрут в Одессе – самый лучший?

Я успел поработать на всех троллейбусных маршрутах – от 1-го до 15-го. Только 6-го у нас не было, не знаю, почему. Мне нравились все маршруты: на каждом есть своя специфика и свои пассажиры. Например, на 8-м или 3-м троллейбусах ездит в основном рабочий класс, на 2-м – интеллигенция. 3-й маршрут – морской, 9-й и 10-й маршруты троллейбуса – студенческие. А 12-й мы называем «пенсионным», на нём бабушки и дедушки едут на базар, в газовую контору, в аптеки.

Часто на одном маршруте мелькают одни и те же лица, появляются знакомые, пассажиры становятся «своими»: кто здоровается, кто «спасибо» говорит, кто даёт конфетку, кто – яблочко.

Во сколько у водителей начинается рабочий день?

Вставать на работу нужно рано, в 3-4 утра, выезд из депо начинается в 5-7 утра, в зависимости от смены. Я всю жизнь ездил на работу на велосипеде, хотя те, у кого своего транспорта не было, могли сесть на служебный. Рабочие троллейбусы и сейчас ходят 2 раза утром и 2 раза вечером. До войны последний развоз водителей начинался после полуночи. Сейчас в Одессе запускают ночные троллейбусы и для пассажиров.

Есть ли у водителей «рогатых» план?

Есть. План выработки на день зависит от времени выезда на линию, от маршрута и от количества рейсов (их может быть 4-5). Сейчас план на одного водителя где-то от 800 до 2000 гривен. После смены мы приходим в депо, на большом столе выкладываем свою кассу и считаем. План надо выполнять хотя бы на 80%. Но бывает, что мы его не выполняем из-за объективных причин: например, на маршруте была задержка из-за ДТП, или на линии не было тока, или было мало пассажиров из-за плохой погоды.

Водятся ли на «рогатых» «зайцы»?

Я сам был «зайцем» в студенческие годы. Мы покупали штук 10 талончиков и на обратной стороне каждого писали номер вагона, в котором впервые пробили билет. Компостеры не менялись, кондукторы билеты не забирали. Едет троллейбус – видишь его вагон и достаёшь уже пробитый там когда-то билет. Экономия.

Сейчас я к «зайцам» не пристаю: это лишняя нервотрёпка, это задержка других пассажиров. Есть люди, которые любым путём стараются избежать оплаты проезда в электротранспорте, но таких немного. Иногда «зайцы» ездят снаружи, на задней площадке, но такое чаще бывает, когда в городе проводят футбольные матчи.

Почему у троллейбусов иногда «улетают» «рога»?

У нас есть присказка: «Пока две палки не поставишь, не поедешь». Но иногда они «улетают» при неосторожном манёвре или из-за превышения скорости. Мы не можем резко маневрировать. У нас отклонение «рогов» от проводов идёт не больше 4 метров в сторону. Если не рассчитал расстояние – штанги отрываются.

Чтобы «рога» не «улетали» наверх, их держит специальная верёвка, намотанная на барабан. Но если барабан неисправен, то не только штанги могут улететь – может оторваться ещё и «головка», которая находится на их конце, прилегает к проводам и проводит ток. Эту «головку» вырывает с огромной силой. Был случай у наших водителей, когда она при падении убивала человека или разбивала лобовые стекла у машин. Но обычно «головка» не отрывается полностью, а просто свисает на ремнях, которые её держат.

Что такое «канава» и зачем она нужна?

«Канава» находится в депо. Это специальное место с ямой, где троллейбус проходит техосмотр. «На канаву» обязательно заезжать один раз в неделю. У каждой машины для этого есть свой день. В «канаву» и из «канавы» троллейбусы перегоняют не сами водители, а специальные люди – «маневровые».

Когда троллейбус «кусается»?

Когда троллейбус бьётся током. Это случается в дождливую погоду, если намокает двигатель и ток начинает пробивать на корпус машины. Когда пассажиры садятся, они одной ногой уже в троллейбусе, а другой – на земле, и получается шаговое напряжение. Сначала током бьёт не сильно, а, так сказать, «кусает». Если вас так «укусило», нужно подойти к водителю и предупредить, что троллейбус бьётся током. Тогда мы всех высаживаем и едем в депо, где двигатель целую ночь сушат специальные приборы.

Когда уровень воды на дороге выше 15 см, мы уходим с рейса или объезжаем по другим маршрутам самые «полноводные» места: это и ул. Балковская, и заезд с 4 ст. на 5 ст. фонтана, и кольцо на ул. Инглези, и участок пр. Небесной Сотни у ЖМ «Радужный».

Бывают ли у водителей несчастные случаи?

Бывает, что в час пик при полной посадке начинаешь закрывать двери и кого-то нечаянно прищемишь, потому что люди вглубь не продвигаются, а не закрыть двери тоже нельзя.

Бывает, пассажиры и травмы получают. Однажды зимой я подъезжал к остановке, где стояло много людей. Я ещё не остановился, а пассажиры уже начали быстро двигаться к дверям и сбили с ног одну старушку с палочкой, а она попала мне под заднее колесо. Я сразу затормозил, но на дороге был гололёд… Хорошо, что я на неё не полностью наехал, а только колесом «черканул», но бабушку всё равно пришлось отправить в больницу.

Есть «хам трамвайный», а «троллейбусный» есть?

Конечно, иногда в троллейбусе случаются конфликты. Бывает, заходят больные люди, начинают скандалить. Я тогда останавливаюсь и говорю: «Пока не выйдете, я никуда дальше не поеду». Тогда уже остальным пассажирам выгодно хама поскорее выпроводить, потому что всем надо ехать.

Одна женщина как-то села на переднее сиденье и начала очень громко говорить по телефону. Ей даже пассажиры сделали замечание. Я молчал-молчал, а потом сказал: «Вы мне мешаете работать». Она ответила: «Я сейчас выхожу». Но не вышла и не замолчала. Тогда я не выдержал, забрал у неё телефон и поставил перед выбором: «Либо вы выходите, либо получите телефон, когда подъедете к своей остановке». Она потом в управление на меня жалобу написала.

Но у других бывает и хуже. Одному водителю пьяный пассажир угрожал пистолетом, потому что не хотел платить, у другого водителя пьяные кого-то в вагоне подрезали. Вандалы тоже встречались – могли даже кинуть камень в лобовое стекло.

Враждуют ли «рогатые» с маршрутчиками?

Да, иногда бывает. Маршрутка может плестись впереди меня, забирать пассажиров и не давать проехать. Они-то нас могут объехать, а мы их нет – нам «рога» не дают. Мне надо время нагнать, у меня график, а я не могу, потому что мне мешают. Иногда мы даже начинали друг друга подрезать, но умнее было сфотографировать номера маршрутки и пожаловаться в их управление.

А на 5-м маршруте, который когда-то ходил до Аркадии, мы ещё и с таксистами враждовали. Они постоянно оставляли машины на дороге, мешали выезду. Нам приходилось даже полицию вызывать через центрального диспетчера.

Почему женщин-водителей нет в маршрутках?

Почему нет? У нас была водитель, которая ушла потом работать к маршрутчикам, но со временем вернулась. Наверное, у нас больше водителей-женщин, потому что троллейбус – работа нетяжёлая для любого человека и денежная. Плюс, многие идут к нам из-за жилья, так как работникам электротранспорта дают общежития.