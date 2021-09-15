Оплачиваем проезд по Одессе без купюр и монет: как это работает и что смущает

Итак, свершилось: во всех одесских трамваях и троллейбусах теперь можно оплатить проезд без купюр и монет. Рыться в кошельке не надо: у вас есть смартфон, а у водителя – валидатор. Как это работает и что в новшестве смущает?

От карточного терминала – к валидатору

Эксперимент с бесконтактной оплатой начался в Одессе довольно давно – еще в феврале 2020 года. Тогда в трамвае 21-го маршрута появились первые валидаторы (терминалы). Вы к ним прикладывали свою банковскую карточку, а умная машина вам выдавала билет.

Сейчас безналичная оплата выглядит иначе. Как сообщил в своем видеоблоге вице-мэр Дмитрий Жеман, сейчас во всех трамваях и троллейбусах установлены валидаторы. Чиновник призвал всех одесситов пользоваться возможностью безналичного расчета в городском транспорте.

Для пенсионеров и льготников ничего не меняется: проезд в трамваях и троллейбусах для них остается бесплатным. Все остальные могут скачать на свой смартфон приложение Transpod («Транспод»).

Как это сделать?

Теперь – о собственном опыте. Приложение Transpod (кстати, с его помощью можно отслеживать движение городского электротранспорта в Одессе в режиме онлайн) я скачала.

В правом нижнем углу читаем: «Билеты». Нажимаем и приобретаем билет (или несколько). Для этого приложение попросит вас указать номер вашей банковской карты, с которой и будет снята сумма за приобретенные вами билеты.

Все купленные билеты высветятся на экране приложения. И вот тут у меня произошел «казус», о котором я на всякий случай предупреждаю. Покататься по городу на троллейбусах-трамвайчиках, дабы изучить, как на деле происходит оплата по-новому, я собиралась на следующий день. А билетики через приложение приобрела накануне. Когда же уже собиралась в путешествие, открыла приложение и не без печали увидела, что каждый мой билет обозначен строгим предупреждением «недійсний».

Так что сразу хочу предупредить: приобретайте билеты через приложение «Транспод» в тот день, когда собираетесь пользоваться транспортом, а не «впрок».

Где валидатор?

Прокатилась я на трех трамвайных маршрутах и одном троллейбусном. Все они и в самом деле оказались оснащенными валидаторами. Эти «штуковины» находятся у водителя.

Перед выходом вы достаете свой смартфон, открываете приложение «Транспод», далее открываете окошко со своими оплаченными билетами, нажимаете (активируете) на один из них – и он «откроется» страничкой с QR-кодом. Теперь вы прикладываете свой смартфон с QR-кодом к валидатору – и все! Валидатор сообщит, что вы оплатили проезд, а на вашем билете в смартфоне появится надпись «Прокомпостовано».

Что в моем личном опыте такого проезда смутило? В троллейбусе 2-го маршрута оказался кондуктор. Он обилечивал пассажиров, и я решила, что если имеется кондуктор, то и валидатор должен находиться у него. Нет, парень только махнул головой в строну водителя: терминал, мол, у него. Что у нас при таком раскладе получается? Правильно, я благополучно могла выйти из троллейбуса, вообще не расплатившись: водитель ведь знает, что в салоне работает кондуктор.

В трамваях 15-го, 12-го и 21-го маршрутов все было без «особенностей» и ничего не смущало.

Кто хочет – оплачивает проезд наличными, кто любит новшества – пользуется бесконтактной оплатой.

Любопытно, что в трамвае 21-го маршрута водитель мне рассказала, что теперь у нее в салоне два терминала для оплаты за проезд – и валидатор, и тот, к которому прикладывается банковская карточка.

В одесских соцсетях тема введенной бесконтактной оплаты тоже обсуждается. Одесситы сообщают, что, оказывается, не весь подвижной состав оборудован валидаторами. Даже жалуются на этот факт в группе «Черный список Одессы». А вот одесситка Елена Кравченко напрямую обратилась к Дмитрию Жеману на странице Facebook, что в троллейбусе ей сказали, что «нет никакого валидатора». Кстати, вице-мэр ей повторил, что «валидаторами оборудован весь подвижной состав. А почему вам так ответили, мы разберемся».

Когда подорожает проезд

И еще один немаловажный факт. Как известно, в скором времени, вслед за маршрутками, повысится цена проезда и в трамваях-троллейбусах. Проезд будет стоить не пять, а восемь гривен. И вот тут нововведение с валидаторами поможет вам немного сэкономить на проезде: при оплате по безналичному расчету через приложение «Транспод» проезд вам обойдется в семь гривен, а при оплате наличностью – восемь.

Фото и скриншоты автора